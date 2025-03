¡Reconciliados! Ale Baigorria invita a Onelia Molina a su boda y Mario Irivarren revela su alegría por asistir

Alejandra Baigorria sorprendió a todos en "Esto es Guerra" (EEG) el 24 de marzo, al hacer un gesto inesperado: se reconcilió con Onelia Molina, la novia de Mario Irivarren, con quien había tenido varias tensiones durante su tiempo en el reality. Pero no solo eso, sino que también invitó a Onelia y Mario a su boda con Said Palao, demostrando que las viejas diferencias pueden dejarse atrás.

Todo ocurrió cuando Alejandra Baigorria llegó al set de "Esto es Guerra" para entregar las invitaciones a su boda. Con gran sinceridad, aprovechó el momento para acercarse a Onelia Molina y ofrecerle disculpas por los roces que ambas habían tenido en el pasado.

El momento se volvió aún más emotivo cuando Alejandra se dirigió directamente a Onelia, a quien le pidió perdón por cualquier comentario que pudiera haberla hecho sentir mal.

"Tuvimos nuestros encontrones de competencia, y si en algún comentario hice que te sintieras mal, quiero pedirte disculpas. Sé reconocer mis errores... Yo soy la más feliz de que hagas feliz a Mario, que es como mi hermano. Nos conocemos hace mucho tiempo y es muy amigo de Said. Me gustaría conocerte y salir los cuatro" , dijo Alejandra, ofreciendo una nueva oportunidad para una relación más amigable.

Onelia Molina no tardó en agradecer el gesto y la sinceridad de Alejandra Baigorria. La chica reality se mostró predispuesta a conocer y eventualmente tener una amistad con la empresaria.

"Me parece súper lindo de tu parte. Sé que no nos hemos llegado a conocer mucho, pero me parece increíble lo que hiciste en el camerino. Te aplaudo y te agradezco porque, dentro de todo, Mario es muy importante para mí", expresó Onelia, visiblemente emocionada por la iniciativa. "De aquí para adelante, para mí es borrón y cuenta nueva. Me encantaría conocerte más, voy a poner lo mejor de mí", concluyó, dejando claro que estaba dispuesta a dejar atrás las diferencias y empezar de nuevo.