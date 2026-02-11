RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Thamara Gómez reveló por qué ha estado ausente de los conciertos de Son del Duke: "Oren por mi mamá"

Por medio de sus redes, Thamara Gómez reveló a sus seguidores que viene pasando por momentos difíciles debido a la salud de su madre.

Thamara Gómez reveló por qué ha estado ausente en conciertos
11/02/2026

Son del Duke es una de las agrupaciones de cumbia más importantes del país que viene causando sensación por su delantera musical. En los últimos días,  Thamara Gomez ha estado ausente debido a un delicado problema familiar y lo contó a sus seguidores.

Madre de Thamara Gómez está delicada 

Por medio de su cuenta de TikTok, Thamara Gómez ha revelado que viene pasando muy complicados y por ello, decidió ausentarse algunos días de los conciertos de Son del Duke. La artista reveló que su madre es quien está delicada de salud y ha estado acompañándola en sus exámenes como resultados.

"Mi mamá está delicada de salud, estuvo peor. Hemos estado yendo a Lima, al INEN y mi hermano ha estado más en ese proceso, ya que yo trabajo casi todos los días. El día que le iban a entregar sus resultados pedí permiso para acompañarla porque no sabía si era una respuesta buena o mala. Gracias a Dios bendito, todo está bien hasta ahora, pero falta un último examen y no puedo cantar victoria por eso no fui al evento", expresó.

La cantante de cumbia comentó que su madre se encuentra mejor que hace unos días, pero que aún no terminan los exámenes. Por ello, pidió a sus fanáticos que oren por ella para que todo salga bien.

"Ya voy a asistir a los eventos, estaba pasando por momentos muy difíciles. Gracias a Dios mi mamita se encuentra bien, solo le falta un examen, roguemos a Dios que no salga nada malo. Es el último examen que le van a sacar, pido a todos que oren por mi mamá", agregó.

¿Se irá de Son del Duke?

Así mismo, reveló que junto a la delicada situación de su madre, otro inconveniente que ha tenido con Son del Duke es que su contrato ya acabó. Aún así reveló que estaría de regreso a los escenarios con el grupo afirmando que sí renovará.

"Bueno también el tema de mi contrato que se terminó el 4 de febrero, fue el tema del furor del momento y bueno, estuve hablando con Don Aldo y todo, pero más fue por mi mamá", agregó.

De esta manera, Thamara Gómez deja en claro que su ausencia se debía a que estaba acompañando a su madre en los exámenes que se viene realizando por su delicado estado de salud. Así mismo, señala que estará de regreso con Son del Duke.

