Thamara Gómez sorprende al revelar que se arrepiente de 'arreglito' estético: "Una compañera me traumó"

Thamara Gómez, se viene consolidando como una de las figuras de Son del Duke manteniendo vigencia en la escena musical. No obstante, esta vez llamó la atención al confesar que se arrepiente de un "arreglito" estético que se realizó años atrás por comentarios de una compañera y que, hoy le estaría ocasionando problemas de salud.

Thamara Gómez hace inesperada confesión sobre su operación

Durante el live en TikTok, Thamara Gómez contó que se sometió a una cirugía de aumento de busto cuando tenía apenas 20 años. Según relató, no planeaba operarse, pero un comentario negativo de una compañera sobre su cuerpo terminó influyendo en su decisión.

"Me hice las teresas mire les voy a contar. Lo que pasa es que no estaba en mis planes operarme tenia como 20 años y no crecían las bobbies y yo me torturaba con eso. No voy a dar nombres pero es una que no ha trabajado ni en Corazón Serrano ni en Son del Duke. Hizo un comentario feo, de lo que estaba traumada, me traumó mucho más, y yo a los dos días ya me estaba operando", comentó Thamara Gómez.

La cantante explicó que ese comentario tocó una inseguridad que ya arrastraba desde hace tiempo. En lugar de procesarlo con calma, tomó una decisión apresurada y entró al quirófano apenas dos días después. Hoy, varios años más tarde, asegura que se arrepiente.

Thamara afirmó que las prótesis ahora le generan molestias físicas y que incluso afectan su columna. Por eso, adelantó que planea retirárselas este 2026, priorizando su bienestar.

"Este año, me lo quito. El tema de mi columna es por mis boobies. Me pesa también, me pesa mucho y la verdad es que me canso. Es más por mi salud", comentó Thamara Gómez en su transmisión en vivo de TikTok.

Thamara Gómez responde a quienes critican sus operaciones

La confesión también abrió paso a otro tema: las críticas constantes sobre su apariencia. Thamara Gómez aclaró que solo se ha realizado dos intervenciones estéticas: la rinoplastia y el aumento de busto. Con ello, desmintió rumores que circulan en redes sociales sobre supuestos cambios drásticos.

"Para las personas que dicen que te has operdao hasta el alma no chicos yo solo me he operado la nariz y me la lime no es tan respingada sigue siendo anchita y me gusta", expresó.

La cantante defendió su decisión de haberse realizado la rinoplastia y aseguró que el resultado la hace sentir cómoda. A diferencia del aumento de busto, esta intervención no le genera arrepentimiento. Por el contrario, afirmó que mantiene rasgos naturales y que no busca transformarse por completo.

En conclusión, Thamara Gómez compartió con sus seguidores una experiencia que marcó su vida personal y física. La cantante de Son del Duke reconoció que una cirugía realizada en su juventud le está pasando factura y anunció que buscará revertirla por motivos de salud.