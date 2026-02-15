RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Buscar

Cumbia

¡INESPERADO!

Thamara Gómez sorprende al revelar que se arrepiente de 'arreglito' estético: "Una compañera me traumó"

Thamara Gómez confesó que se sometió a un aumento de busto tras un comentario negativo de una compañera y que este año planea retirarlo por motivos de salud.

Thamara Gómez admite arrepentirse de su 'arreglito' estético.
Thamara Gómez admite arrepentirse de su 'arreglito' estético. (Composición: La Karibeña)
15/02/2026

Thamara Gómez, se viene consolidando como una de las figuras de Son del Duke manteniendo vigencia en la escena musical. No obstante, esta vez llamó la atención al confesar que se arrepiente de un "arreglito" estético que se realizó años atrás por comentarios de una compañera y que, hoy le estaría ocasionando problemas de salud.

Thamara Gómez hace inesperada confesión sobre su operación

Durante el live en TikTok, Thamara Gómez contó que se sometió a una cirugía de aumento de busto cuando tenía apenas 20 años. Según relató, no planeaba operarse, pero un comentario negativo de una compañera sobre su cuerpo terminó influyendo en su decisión.

"Me hice las teresas mire les voy a contar. Lo que pasa es que no estaba en mis planes operarme tenia como 20 años y no crecían las bobbies y yo me torturaba con eso. No voy a dar nombres pero es una que no ha trabajado ni en Corazón Serrano ni en Son del Duke. Hizo un comentario feo, de lo que estaba traumada, me traumó mucho más, y yo a los dos días ya me estaba operando", comentó Thamara Gómez.

La cantante explicó que ese comentario tocó una inseguridad que ya arrastraba desde hace tiempo. En lugar de procesarlo con calma, tomó una decisión apresurada y entró al quirófano apenas dos días después. Hoy, varios años más tarde, asegura que se arrepiente.

@anthonyquipas Son del Duke Thamara Gomez Live Operacion Corazón Serrano #corazonserrano #sondelduke #anthonyquipas #thamaragomez #leslyaguila ♬ sonido original - Anthony Luis Quipas

Thamara Gómez reveló por qué ha estado ausente de los conciertos de Son del Duke: "Oren por mi mamá"
Lee también

Thamara Gómez reveló por qué ha estado ausente de los conciertos de Son del Duke: "Oren por mi mamá"

Thamara afirmó que las prótesis ahora le generan molestias físicas y que incluso afectan su columna. Por eso, adelantó que planea retirárselas este 2026, priorizando su bienestar

"Este año, me lo quito. El tema de mi columna es por mis boobies. Me pesa también, me pesa mucho y la verdad es que me canso. Es más por mi salud", comentó Thamara Gómez en su transmisión en vivo de TikTok.

@anthonyquipas Son del Duke Thamara Gomez Live Operacion Corazón Serrano #corazonserrano #sondelduke #anthonyquipas #thamaragomez #leslyaguila ♬ sonido original - Anthony Luis Quipas

¿Estrella Torres se va de Son del Duke? Artista se despide con emotivo mensaje: "Gracias por todo"
Lee también

¿Estrella Torres se va de Son del Duke? Artista se despide con emotivo mensaje: "Gracias por todo"

Thamara Gómez responde a quienes critican sus operaciones

La confesión también abrió paso a otro tema: las críticas constantes sobre su apariencia. Thamara Gómez aclaró que solo se ha realizado dos intervenciones estéticas: la rinoplastia y el aumento de busto. Con ello, desmintió rumores que circulan en redes sociales sobre supuestos cambios drásticos.

"Para las personas que dicen que te has operdao hasta el alma no chicos yo solo me he operado la nariz y me la lime no es tan respingada sigue siendo anchita y me gusta", expresó.

La cantante defendió su decisión de haberse realizado la rinoplastia y aseguró que el resultado la hace sentir cómoda. A diferencia del aumento de busto, esta intervención no le genera arrepentimiento. Por el contrario, afirmó que mantiene rasgos naturales y que no busca transformarse por completo.

@anthonyquipas Thamara Gomez de Son del duke Nariz Corazón Serrano #corazonserrano #sondelduke #anthonyquipas #labellaluz #thamaragomez #estrellatorres ♬ sonido original - Anthony Luis Quipas

En conclusión, Thamara Gómez compartió con sus seguidores una experiencia que marcó su vida personal y física. La cantante de Son del Duke reconoció que una cirugía realizada en su juventud le está pasando factura y anunció que buscará revertirla por motivos de salud. 

Temas relacionados cantante Cirugía Estética cumbia Espectáculos son del duke thamara gómez

Siga leyendo

Lo Más leído

Edwin Guerrero revela el sueldo de los integrantes de Corazón Serrano ¿Cuánto ganan?

Christian Cueva sobre pedido de S/64 mil de pensión de Pamela López: "Asumiré, pero todo tiene un límite"

Cantante de 'Los Conquistadores de la Salsa' habla del embarazo de Darinka Ramírez: "Mi esposa lo tomó relax"

Pamela López revela que Luis Fernando le compró un carro y advierte a Yahaira: "Hay cosas que debe saber"

Hermanos de Muñequita Milly enfrentan a viudo por homenajes y él responde: "Están mintiéndole a la gente"

últimas noticias
Karibeña