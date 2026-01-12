¿Nueva parejita? Streamer Macarius sorprende a Suheyn Cipriani con una cita romántica en vivo

En los últimos días, Suheyn Cipriani ha llamado la atención de muchos usuarios tras aparecer muy cercana al streamer Macarius. Ahora, han aparecido juntos nuevamente luego que el joven sorprendiera a la modelo con una cita romántica.

Suheyn y Macarius en cita romántica

A través de Kick, Suheyn Cipriani y Macarius aparecieron en una transmisión en vivo donde el streamer sorprendió a la modelo peruana con una cita romántica. Ingresaron a un departamento que tenía pétalos de rosa regadas en el piso y velas. El lugar se lucía muy romántico y el joven le entregó un ramo de rosas.

En otro momento, se puede ver a ambos compartiendo una cena juntos y realizando ciertos coqueteos entre ambos, donde en varias ocasiones están cerca a darse un beso. Luego, la exreina de belleza y el streamer se ponen a bailar donde también hay un roce muy cercano de un beso, pero no se llega a visualizar porque dan la espalda a la cámara.

Confesó estar enamorada

La expareja del salsero empezó a ponerse nerviosa visiblemente y afirmó que Macarius se había convertido en uno de sus mejores amigos y ha empezado a tener mucho cariño hacia él por la forma quién es.

"Sabes que te quiero mucho, mucho, que eres mi mejor amigo, pero también una persona a la que quiero mucho. Nos estamos conociendo, haces feliz mis días. Estoy enamorada de ti y de la forma en la que eres...", expresó.

El video se volvió viral en cuestión de minutos. Mientras Suheyn Cipriani y el streamer Macarius compartían un momento relajado frente a la cámara en una transmisión en Kick, un cuadro en la pared funcionó como espejo y dejó ver un beso que nadie esperaba. El detalle no pasó desapercibido y los usuarios comenzaron a hacer zoom, capturas y comentarios, convirtiendo el clip en tendencia.

Al enterarse del ampay, Macarius llamó a Suheyn mientras ambos estaban en un live de TikTok. El diálogo fue directo y sin filtros. El streamer contó que se preocupó por cómo podía afectar esto a la exreina de belleza, pero se sorprendió al saber que ella ya había mostrado el clip en su propio live.

De esta manera, parece que Suheyn Cipriani estaría nuevamente interesada en el amor y en el streamer Macarius. Ambos han jugado al beso en las transmisiones en vivo de Kick, pero por el momento se desconoce si se trata de un show o sería una atracción real.