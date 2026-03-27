Marisol rompe en llanto en vivo tras sorpresa de su mamá: "Nada hubiese logrado sin ti"

Marisol vivió un momento muy emotivo en televisión. Durante su visita al programa "América Hoy", la artista no pudo contener las lágrimas al recibir una inesperada sorpresa que la tocó profundamente: una videollamada de su mamá.

Marisol llora tras videollamada de su mamá en vivo

La cantante Marisol protagonizó uno momento muy emotivo en "América Hoy". La artista ne quebró en vivo tras una inesperada sorpresa. Todo comenzó cuando la producción del programa le preparó una videollamada con su mamá, Reyna Vásquez. Marisol no tenía idea de lo que iba a pasar, por lo que su reacción fue totalmente natural y llena de emoción. Apenas escuchó su voz, la cantante se quedó en shock.

"Aló, buenos días", dijo Reyna, la mamá de Marisol. "Mamacita, ¿están en vivo?", preguntó Marisol y las conductoras le confirmaron que sí, mientras ella trataba de procesar el momento. "Ay, mamá, ¿por qué no me dijiste?", dijo con la voz entrecortada. La respuesta fue clara: todo era parte de una sorpresa.

En ese instante, Marisol no pudo más y empezó a llorar. Con el corazón en la mano, decidió decirle todo lo que sentía frente a las cámaras.

"Yo creo que nada hubiese podido lograrlo sin ti. Gracias por cuidar de mis hijos. Gracias por cada vez que me he caído, has estado ahí ayudándome a salir adelante", expresó.

@ameg_pe 27.03.26 | Marisol rompe en llanto en vivo tras sorpresa de su mamá. Fuente: América Hoy ♬ sonido original - rizitop🇵🇪

La cantante continuó hablando de todo lo que su mamá ha significado en su vida. Recordó las enseñanzas que recibió desde pequeña y cómo eso la formó como persona, dejando claro que su madre ha sido clave en su crecimiento.

"Gracias por enseñarme a tejer, a bordar, a zurcir, a lavar, a cocinar. Gracias por tu ejemplo maravilloso de madre que me ha hecho ser tal vez una mamá muy correcta, muy dura, pero quiero, como tú quisiste para mí, para mis hijos, lo mejor... Si no hay amor, ¿de qué sirve tener dinero? Si no tenemos vida, si no tenemos salud... Muchas gracias por el mejor ejemploen la vida", expresó.

El set quedó en silencio mientras la cantante hablaba entre lágrimas. Fue un momento sincero que conectó con el público.

El orgullo de una madre

Por su parte, Reyna Vásquez también tomó la palabra y no ocultó lo orgullosa que se siente de su hija. Sus palabras emocionaron aún más la escena. Además, aseguró que siempre estará con ella.

"Muy orgullosa de mi hijita. Sufriendo ha llegado donde ella quería, con tanto esfuerzo y lucha por ser lo que soy ahora. Yo muy contenta, muy agradecida a Dios y a mi hijita que yo, hasta que Dios me ofrece la vida, yo estaré con ella apoyándola en todo momento", confesó.

Antes de terminar, Marisol hizo una promesa que dejó a todos conmovidos. La cantante aseguró que su mamá nunca estará sola.

"Siempre voy a estar a tu lado y tú vas a vivir siempre conmigo. No creas que vas a pasar tus últimos días sola... vamos a pasarla juntas hasta los últimos días que Dios nos dé", afirmó.

En conclusión, Marisol dejó ver su lado más sensible en pleno programa en vivo. La cantante se quebró al recordar todo lo que su mamá ha hecho por ella, demostrando que, más allá de su carrera, su familia es su mayor fortaleza. Sin duda, fue un momento que emocionó a muchos.