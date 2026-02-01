Tony Rosado aclara su relación con Marisol tras lanzar colaboración juntos: "No estábamos peleados"

Marisol y Tony Rosado son referentes de la cumbia peruana, con carreras marcadas por éxitos. Durante años se habló de un supuesto distanciamiento entre la 'Faraona de la cumbia' y el 'Ruiseñor de la cumbia', percepción que cambió cuando anunciaron una colaboración a finales del 2025. Ante ello, Tony decidió aclarar cómo es realmente su relación.

Tony Rosado aclara su relación con Marisol

Tony Rosado fue invitado recientemente al programa "El Reventonazo de la Chola", donde abordó sin rodeos el tema de su colaboración con Marisol en el tema 'Dispárame a matar'. El cantante explicó que el proyecto nació a partir de un acuerdo formal entre ambas partes y descartó cualquier improvisación detrás del trabajo conjunto.

"Hicimos un acuerdo porque mi esposa es la mánager, es la que maneja todo. Entonces hablaron con César Aguilar e hicimos un pacto", señaló el intérprete, dejando en claro que la unión musical responde a un entendimiento profesional bien definido.

Durante la entrevista, 'La Chola Chabuca' le consultó por los rumores de una supuesta pelea entre ambos artistas. Frente a ello, Tony Rosado negó una enemistad y aclaró que solo se trató de un desacuerdo puntual, ocurrido cuando Marisol interpretó uno de sus temas sin autorización.

"No estábamos peleados ni discutimos, sino que fue una época que pasó hace muchos años atrás, cuando yo me hice conocido con 'Te eché al olvido' y ella también comenzó a cantarla sin autorización. Entonces eso me molestó. Discutimos, pero ahí quedó todo, pasó el tiempo", explicó el cantante, restando dramatismo a lo ocurrido.

Marisol rompe su silencio sobre Tony Rosado

Por su parte, Marisol también se pronunció hace unas semanas sobre este tema en una entrevista para "El Reventonazo de la Chola Chabuca". La intérprete coincidió con Tony Rosado y aseguró que nunca existió una pelea como tal, sino intercambios de opiniones propios del ambiente artístico y del show mediático.

"Hay gente que cree que en el pasado nos odiábamos y no era así. Lo que pasa es que como le canta a las mujeres y yo a los varones, por ahí decía y tenía que defender a las mujeres. Pasaron los años y veníamos conversando, trabajamos bien", expresó.

Las declaraciones de Tony Rosado y Marisol confirman que la supuesta rivalidad fue más un mito que una realidad. Lo que se interpretó como una pelea irreconciliable fue un desacuerdo puntual que quedó atrás, y hoy ambos apuestan por una colaboración que demuestra madurez artística y deja atrás los rumores.