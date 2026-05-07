Melcochita denuncia a Monserrat Seminario por apropiación ilícita: "Tiene el carro que él compró"

El conflicto entre Pablo Villanueva 'Melochita' y su expareja Monserrat Seminario continúa generando polémica. Luego de varias disputas públicas relacionadas con la manutención de sus hijas, el sonero dio un nuevo paso legal al presentar una denuncia penal contra la madre de sus menores por el presunto delito de apropiación ilícita.

Abogado de Melcochita da detalles de la demanda a Monserrat Seminario

Ysrael Castillo Espilco, abogado de Melcochita, confirmó a Trome que el artista inició acciones legales contra Monserrat Seminario. Según explicó, la denuncia estaría relacionada con un vehículo que permanece en poder de la expareja del cómico, pese a que este habría sido adquirido por el sonero antes del matrimonio, por lo que no formaría parte de los bienes conyugales.

"Lo primero es la denuncia por Montserrat, porque ella tiene el carro que él se compró antes del matrimonio", declaró al medio citado.

Asimismo, explicó que antes de recurrir a la vía legal enviaron a Seminario una carta notarial solicitando la devolución del carro dentro de un plazo determinado. Sin embargo, al no obtener respuesta favorable, optaron por presentar la denuncia correspondiente.

"Pedido esto, nosotros hemos hecho una carta a la notarial pidiéndole que devuelva el carro al plazo de 48 horas. No ha cumplido y ahora posee la denuncia por la profesionista. Es que ese auto se compró antes del matrimonio, no dentro del matrimonio", explicó el letrado.

De acuerdo con el documento difundido, la denuncia fue presentada ante la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chorrillos. En ella, Pablo Villanueva acusa a Monserrat Seminario por el presunto delito contra el patrimonio en la modalidad de apropiación ilícita.

Melcochita mandó a trabajar a Monserrat Seminario

Luego de su separación, Monserrat Seminario pidió una pensión de S/20 mil para sus hijas, argumentando que el monto está destinado a cubrir gastos de educación y otras necesidades esenciales. Asimismo, aseguró que Melcochita contaría con los ingresos necesarios para afrontar dicha responsabilidad.

"Pablo gana muy bien, tiene varias presentaciones y no voy a permitir que le pase esa cantidad a mis hijas", expresó para 'Magaly TV: La Firme'.

Por su parte, el comediante rechazó el pedido y aseguró que actualmente sus ingresos no son los mismos de antes. Sin embargo, sus declaraciones generaron polémica luego de lanzar fuertes comentarios contra su expareja.

"Esta borracha no sé o la ha movido mal el amante, ¿qué pasó?... Ahora tiene que trabajar, sacarse la mie****, irse a la Avenida Arequipa a vender frutas seguro", manifestó.

En conclusión, el enfrentamiento legal entre Melcochita y Monserrat Seminario continúa intensificándose y suma un nuevo episodio con esta denuncia por presunta apropiación ilícita. Mientras ambas partes mantienen diferencias por temas económicos, ahora el conflicto también se trasladó al ámbito judicial.