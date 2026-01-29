Jefferson Farfán sorprende vendiendo ropa en live de Xiomy Kanashiro: "Ya ven que sí trabajo"

Jefferson Farfán volvió a ser tendencia en redes sociales, pero esta vez lejos de las canchas. El exfutbolista sorprendió al aparecer en un live de TikTok de Kanomy Store, la marca de ropa de Xiomy Kanashiro, donde se animó a promocionar las prendas y apoyar el emprendimiento de su pareja, generando miles de reacciones.

Jefferson Farfán se suma al live de Xiomy Kanshiro y vende ropa

Durante la noche del 28 de enero, Xiomy Kanashiro realizaba una transmisión en vivo para mostrar las nuevas prendas de su tienda virtual Kanomy Store. Todo iba con normalidad hasta que, de pronto, Jefferson Farfán apareció frente a la cámara y se sumó al live, provocando sorpresa entre los usuarios.

El exseleccionado nacional no dudó en ponerse en modo vendedor y ayudar a Xiomy a mostrar faldas, vestidos y otras prendas, demostrando una faceta mucho más cercana y divertida. Su presencia generó un inmediato aumento de espectadores y convirtió el momento en viral.

Mientras Xiomy enseñaba una prenda, se le escuchó decir: "Talla M, ya talla M, tómale captura y te lo llevas".

Luego, le pasó una falda a Jefferson para que la muestre y él, con total naturalidad, se animó a describirla frente a la cámara. En medio de la transmisión, Farfán observó la cantidad de personas conectadas y comentó sorprendido.

"¿En cuánto estamos estamos? Oh subió, ¿no?", señaló el exfutbolista impactado por cómo subieron las visualizaciones del live.

Segundos después, empezó a presentar los productos con entusiasmo, mostrando cada detalle y hablando directamente al público. Su actitud relajada y espontánea hizo que el momento se volviera aún más comentado en redes.

"¡Estas son las nuevas falditas! Viene con short, S y M", dijo el exfutbolista mientras exhibía la prenda. Luego, acomodando el celular para que todo se vea mejor, lanzó la frase que se volvió viral en redes: "Ya ven que sí trabajo también".

El apoyo de Jefferson fue muy comentado por los seguidores, quienes resaltaron el compañerismo dentro de la pareja. Muchos destacaron la naturalidad del momento y la cercanía que transmitieron durante el live.

Reacciones, bromas y aplausos en redes sociales

Las redes sociales no tardaron en reaccionar. Los usuarios aplaudieron el gesto de Farfán por apoyar el negocio de Xiomy, resaltando el respaldo que le brinda en su emprendimiento.

"Es su pareja, tiene que apoyar en sus proyectos", "Lindos, yo estaba viendo el live" y "Bien, veo que está apoyando", comentaron, quienes reflejaron el cariño del público hacia la pareja.

Sin embargo, también hubo espacio para el humor. Algunos internautas recordaron su pasado como futbolista y bromearon con su nueva faceta como vendedor.

Frases como "De viajar por el mundo a vender ropa de Gamarra" y "Como vendedor es buen futbolista" sacaron sonrisas y generaron aún más interacción.

Para Xiomy Kanashiro, la aparición de Farfán fue clave, ya que ayudó a aumentar la visibilidad de su marca y atrajo a más compradores durante la transmisión. La presencia del exjugador convirtió el live en un verdadero show digital.

En conclusión, el inesperado momento protagonizado por Jefferson Farfán en el live de Kanomy Store dejó claro que el exfutbolista no tiene problemas en apoyar a su pareja Xiomy Kanashiro y sumarse a sus proyectos. Lejos del fútbol, demostró su lado más cercano, sencillo y divertido, conquistando una vez más al público en redes sociales.