Angie Arizaga revela posible fecha de su boda tras romántica pedida en Roma: "Toma su tiempo"

Angie Arizaga atraviesa uno de los momentos más felices de su vida personal tras anunciar su compromiso con Jota en una romántica pedida de mano en Roma. La exchica reality compartió con sus seguidores detalles sobre cuándo podría realizarse su boda, dejando entrever que la planificación será minuciosa y a la altura del evento que sueña.

Angie Arizaga habla de cuándo podría casarse

Durante su participación en el programa América Hoy, la popular "Negrita" respondió con sinceridad a las consultas sobre su boda. Aunque no precisó una fecha exacta, aseguró que aún es muy pronto para organizar la celebración.

"Me dicen que un buen mes para casarse vendría a ser octubre, pero si acabo de comprometernos ahorita en diciembre, para octubre es muy pronto para la organización", explicó Angie, dejando entrever que la planificación requerirá tiempo.

La influencer agregó que los especialistas en organización de bodas le han recomendado tomarse el tiempo necesario para cuidar cada detalle y que la ceremonia cumpla con sus expectativas.

"Me han dicho que toma un tiempo si quieres hacer las cosas bien", comentó, sugiriendo que la celebración será un evento por todo lo alto y cuidadosamente planeado.

Angie Arizaga y la posibilidad de agrandar la familia

Hace unas semanas en declaraciones para América Espectáculos, Angie Arizaga fue consultada sobre la posibilidad de tener un segundo hijo. La influencer respondió con sinceridad y aclaró que, si bien la idea no está descartada, prefiere tomarse el tiempo necesario antes de dar ese paso.

"Si me gastaría un segundo hijo, pero no ahorita, de aquí a 10 años tampoco, no mucho tiempo de distancia, tal vez uno, tres, cuatro añitos, si Dios lo quiere, si no, de verdad que estamos felices con nuestro Mateito", explicó Angie, dejando claro que la prioridad es el bienestar de su familia y vivir cada proceso sin presiones externas.

Durante la conversación, la exchica reality se refirió a su reciente estadía en Italia, país que no solo fue escenario de la pedida de mano, sino también de momentos familiares significativos. Angie resaltó el tiempo que compartió con su suegra. Según contó, fueron días cargados de emociones y vivencias que nunca imaginó experimentar.

"Increíble, sobre todo porque mi suegra quería ver más a Mateito y compartir con él. Han sido días de verdad mágicos, sobre todo porque se siente una sensación extraña bonita de estar comprometido y en un lugar que en mi vida había pensado", mencionó, evidenciando la emoción que aún conserva tras el viaje.

Con su compromiso en Roma, Angie Arizaga se muestra feliz y emocionada por esta nueva etapa. Aunque prefiere organizar la boda con calma, sus declaraciones indican que planea un evento memorable. Además, mantiene un enfoque equilibrado respecto a su familia y futuros hijos, priorizando disfrutar cada momento y consolidar su relación.