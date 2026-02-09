Luciana Fuster no descarta regresar al reality 'Esto es Guerra': "Si me llaman, yo feliz"

La joven Luciana Fuster reveló sentirse muy emocionada por los nuevos proyectos que viene para este año. Actualmente, se encuentra en Perú y si bien a recibido muchas llamadas, está planteando en qué quedarse y uno de ellos podría ser su regreso a 'Esto es Guerra'.

Luciana Fuster sobre 'EEG'

En una entrevista con el programa 'América Espectáculos', Luciana Fuster estuvo comentando sobre los empleos que estarían en puerta para este año. Así mismo, habló sobre la posibilidad de regresar al programa reality 'Esto es Guerra'.

"He recibido varias llamadas, ya sé lo que me preguntan para ver si vuelvo, si entro a otro lado, otro programa, pero todavía. Como siempre digo con calma, tiempo al tiempo y ver qué proyecto sale finalmente. Siempre va ser un programa muy bonito, si me llamaran yo feliz, pero vamos a ver qué pasa", expresó.

Así mismo, señaló que desearía ser invitada nuevamente como conductora en algunos de los programas, ya que se conoce que tiene conductores ya estables. De igual manera, no dudó en mostrar su emoción de volver y espera la llamada del productor Peter Fajardo para que pueda llevarse a cabo.

"(¿Cómo conductora?) Ay imagínate, es algo que me gustaría, de hecho sé que Esto es Guerra es bastante difícil entrar como conductora porque ya tiene que conocen de toda la vida, pero si recibiera una llamada de visitar o lo que sea, yo feliz iría", añadió.

Sobre su relación con Juan Morelli

La exreina de belleza Fuster reconoció que, durante gran parte de su carrera, su vida personal estuvo bajo constante observación, lo que la llevó a replantear los límites que desea establecer con el público. En ese sentido, fue enfática al explicar qué aspectos de su relación con Juan Morelli están dispuesta a mostrar.

"Sí, sí, lo que muestro y lo que quiero que sepan es lo que está a disposición de todos y ya", sentenció. Con esta declaración, la exreina de belleza dejó claro que ya no siente la necesidad de compartir cada detalle de su romance.

De esta manera, Luciana Fuster estuvo contando un poco más sobre su vida amorosa, pero también de sus planes de trabajo para este año. Afirma que está emocionada si la llaman del programa 'Esto es Guerra', pero se alegraría mucho más si es convocada como conductora porque sería uno de sus sueños poder realizarlo y volver al programa que siempre consideró su casa.