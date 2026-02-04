Yahaira Plasencia habla claro sobre la maternidad tras verse con Luis Fernando: "No me veo como mamá"

Yahaira Plasencia volvió a acaparar miradas, esta vez no solo por su música, sino por sincerarse sobre la maternidad. La salsera fue abordada minutos antes de subir al escenario y no estaba sola. Luis Fernando Rodríguez la acompañó a su presentación, dejando en evidencia que la relación va en serio, aunque ambos prefieren manejarla con perfil bajo.

¿Yahaira Plasencia no quiere ser mamá?

Yahaira Plasencia volvió a estar en el centro de la noticia, esta vez no solo por su música, sino por sus declaraciones sobre la maternidad y su relación con Luis Fernando Rodríguez. La salsera fue abordada por las cámaras de "Arriba mi gente" minutos antes de subir al escenario y no pasó desapercibido que él la acompañaba, confirmando que siguen juntos, aunque con total discreción.

La cantante dejó en claro que atraviesa una etapa tranquila, enfocada en su carrera y cuidando mucho su vida personal. Yahaira Plasencia aseguró que no tiene intención de exponer su relación más de la cuenta y que esa decisión la hace sentir más cómoda.

"Chicos, yo dije que quiero mantenerlo en total privacidad, eso es lo que estoy haciendo, pero sí estoy tranquila y todo super bien, enfocada en mi trabajo, viendo mis cosas, me voy ahorita de gira, hice un live session, pero todo bien, estoy tranquila, estoy bien, me siento en paz con mi familia, en realidad todo muy bien, todo muy bien", comentó ante las cámaras.

En los últimos días, Yahaira también ha sido blanco de comentarios sobre un supuesto embarazo. Lejos de incomodarse, la intérprete tomó el tema con calma y dejó claro que está acostumbrada a este tipo de especulaciones.

"Estoy acostumbrada, tú sabes cómo es. Esto es parte de ya estoy curtida, por decirlo así. De hecho, sí, este, uno no puede especular por especular", señaló, restándole importancia a los rumores que circulan en redes.

Cuando la reportera fue más directa y le preguntó si tiene planes de convertirse en mamá, la respuesta de la salsera fue clara y sincera, sin vueltas ni medias tintas. Señaló que no tiene planeado ni en mente ser madre actualmente. Sin embargo, no descarta que pueda cambiar de idea algún día.

"(¿Esos planes no los tienes mapeados de ser mamá todavía?) No, no, no, para nada. Para nada. Yo ahorita estoy trabajando muchísimo, estoy en lo mío, no me veo con mamá. No sé si no sé si no sé si más adelante. No, es que no me veo con mamá. No, no, no sé qué pueda pasar más adelante, pero ahora estoy tranquila. Sí", dijo, dejando en claro que ese no es un tema en su agenda actual.

Una relación con perfil bajo

Sobre su romance con Luis Fernando y cómo se lleva con su familia, Yahaira volvió a insistir en que prefiere manejar todo con reserva. Para ella, no todo tiene que mostrarse en redes sociales y hay cosas que deben quedarse en lo privado.

"Quiero mantenerlo en total privacidad y así lo voy a tener, porque me siento mucho más tranquila cuidando. Es que hoy en día todo es muy público, o sea, todos las redes, entonces creo que tiene que quedar algo para nosotros, ¿no? Y quiero manejarlo así, de esa manera, pero... o sea, si ustedes me preguntan, 'Estoy tranquila, estoy bien, está todo super bien'", explicó.

Eso sí, la artista no descarta que el amor termine inspirándola en lo musical. Finalmente, Luis Fernando también fue consultado y, con pocas palabras, dejó ver que todo marcha bien.

"Todo, todo inspira, ¿no? El día a día de eh de cada persona creo que inspira para cosas bonitas, para hacer música y quién sabe, ¿no?", comentó Yahaira. Por su parte, Luis Fernando, que la acompañó a su presentación expresó sonriente: "Bien, bien, todo bien. Acudiendo a disfrutar un ratito su show, su arte que demuestra".

En conclusión, Yahaira Plasencia sigue firme en su decisión: priorizar su carrera, vivir su relación con calma y dejar claro que la maternidad no está entre sus planes inmediatos. Una postura directa, sin dramas y muy a su estilo.