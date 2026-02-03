Yahaira Plasencia se desvive en elogios por Luis Fernando Rodríguez y se lucen ante cámaras: "Me da mucha paz"

Desde hace meses, Yahaira Plasencia es vinculada sentimentalmente al empresario Luis Fernando Rodríguez, conocido como 'El Diablo'. Aunque al inicio señaló que solo se estaban conociendo, sus recientes declaraciones evidencian que la relación ya está consolidada. La salsera asegura vivir una etapa de calma, equilibrio emocional y discreción.

Yahaira se desvive en elogios para Luis Fernando

En una entrevista para el programa "Amor y Fuego", Yahaira Plasencia habló abiertamente sobre cómo vive esta nueva etapa sentimental junto a Luis Fernando Rodríguez. La cantante explicó que ambos optaron por mantener su relación lejos de la exposición mediática, ya que priorizan la tranquilidad y el respeto por sus actividades profesionales.

"La vida te sorprende y yo voy paso a paso, la verdad tranquilo. De hecho, quiero mantenerlo así, tranquilo y privado. Tenemos diferentes rubros y lo bueno es que no habla con la prensa", expresó la salsera, dejando en claro que la discreción se ha convertido en un pilar fundamental de su romance.

Durante la conversación, la popular 'Yaha' no escatimó en halagos hacia el empresario y resaltó las cualidades que, según ella, lo convierten en una persona especial.

"Es un caballero, súper educado, tiene un corazón increíble, es una muy buena persona. Tengo todas las palabras buenas para él. Hace mucho tiempo no sentía tanta paz", confesó.

Asimismo, la cantante aseguró que Luis Fernando se ha integrado de manera positiva a su entorno familiar, lo cual refuerza aún más su bienestar emocional.

"Es una persona que me ayuda, me protege, me cuida, está conmigo y con mi familia. Quiere mucho a mis papás y mis papás lo quieren muchísimo. Es una persona increíble, me siento bien, estoy tranquila", añadió.

¿Yahaira Plasencia se comprometió con 'Don Diablo'?

Las recientes publicaciones de Yahaira Plasencia en redes sociales despertaron una ola de especulaciones entre sus seguidores. La artista compartió una serie de fotografías y videos en los que se le ve sonriente, rodeada de dos ramos de rosas, además de un clip donde presume unos anillos en su mano, detalle que no pasó desapercibido.

Estas imágenes generaron rumores sobre un posible compromiso con Luis Fernando Rodríguez, ya que muchos usuarios interpretaron los anillos como una señal de que la relación habría dado un paso más. Aunque la salsera no confirmó ni negó esta versión, el contenido compartido avivó la curiosidad del público y abrió el debate en redes sociales.

Yahaira Plasencia encendió las redes sociales con un video presumiendo un anillo.

Yahaira Plasencia vive una etapa de estabilidad personal junto a Luis Fernando Rodríguez, marcada por la tranquilidad, el respeto y el apoyo mutuo, lejos del ruido mediático. Aunque persisten los rumores de compromiso, la salsera prefiere avanzar con cautela y disfrutar la paz que hoy define su presente.