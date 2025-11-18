Milenka Nolasco presenta "Muñekita" en 'Ke Rica Mañana' y confiesa sueño: "Quiero llenar un estadio"

Milenka Nolasco llegó al programa 'Ke Rica Mañana' de Radio Karibeña para presentar oficialmente su nuevo tema "Muñekita". La artista conversó con Leysi Suárez, quien le preguntó de todo: desde la creación de la canción hasta sus sueños más grandes en la música.

Milenka Nolasco estrena "Muñekita" en 'Ke Rica Mañana'

Milenka Nolasco estuvo de invitada en 'Ke Rica Mañana' de Radio Karibeña para presentar oficialmente su nuevo tema "Muñekita". La artista conversó con Leysi Suárez, quien no perdió la oportunidad de preguntarle sobre su música, sus planes y hasta una colaboración inesperada.

Desde el inicio, la cantante se mostró emocionada por esta nueva etapa. Leysi quiso saber quién estuvo detrás de la composición del tema.

"Producido por Benji y escrito por Ator, que es un capo en la música, le agradezco mucho, y ahora le he agarrado más confianza y se vienen más temitas así, muy bonitas", comentó la joven artista.

La conductora también le consultó si pensaba seguir la línea urbana. Además, Leysi le preguntó si alguna vez pensó en cantar cumbia.

"Ay, ¿pero tú andas tipo reggaetón?", preguntó Leysi. "Sí, pero lo quiero probar un poco, de todo", respondió Milenka, dejando claro que está abierta a experimentar con nuevos géneros. "Ya lo he dicho, pero tengo una colaboración en cumbia con una mujer que está bien posicionada. No puedo decir (quién es)", dijo entre risas, dejando la intriga en el aire.

Sueños grandes: "Quiero llenar un estadio"

La entrevista se volvió más personal cuando Leysi le preguntó cómo se ve en el futuro. Milenka no dudó ni un segundo.

"Ya en un futuro pues me veo ya dando shows grandes... como el estilo de Karol G, que se llene así como María Becerra, Emilia Mernes, todo un estadio", contó emocionada.

Para ella, "Muñekita" es el tema perfecto para el público que siempre la acompaña. Aseguró que buscó un sonido más movido para conectar con la energía de sus presentaciones en vivo.

"Le di focus a los shows que yo hago en provincia... para que se empilen, para que perreen, porque los otros hits que yo tuve son más tranquilos, como para grabar", explicó.

Un videoclip lleno de figuras

Leysi también quiso saber sobre el videoclip del tema. La influencer contó que quiso hacerlo colorido, divertido y rodeado de amigos del medio.

"Está como Flavia Laos, está Asmir, está Handa, está Kiarita Laos, también sale McBride, sale Chechito", reveló Milenka, sorprendiendo a todos por la cantidad de invitados.

Pero no todo ha sido fácil. La influencer contó que está luchando con un problema técnico. También aclaró que varias escenas se grabaron en su propio cuarto.

"He tenido problemas con visualizaciones en YouTube... no aparece mi cuenta... hay personas que están subiendo mi video", explicó frustrada. "En mi cuarto. Y el carro me lo prestó mi amigo Diego, un BMW, porque la canción también sale BMW", dijo entre risas.

Antes de despedirse, la artista invitó a todos a seguirla en redes como Milenka Nolasco. Además destacó que también hace lives en TikTok por las noches y aseguró que se vienen más sorpresas.

En conclusión, Milenka Nolasco presentó "Muñekita" en 'Ke Rica Mañana' de Radio Karibeña y dejó en claro que esta nueva etapa llega con más seguridad, ambición y propuestas frescas. Entre colaboraciones que generan intriga, sueños de llenar estadios y un videoclip lleno de figuras, la artista demuestra que está lista para seguir creciendo en la música.