¡Aún lo ama! Daniela Darcourt no descarta volver con Waldir Felipa: "La vida te da sorpresas"

¡El amor no se olvida! Daniela Darcourt sorprendió a todos al confesar que aún siente cariño y amor por su expareja, Waldir Felipa, y no descartó una posible reconciliación. En una entrevista con "América Hoy", la salsera se mostró tranquila y sincera al hablar de su ex, asegurando que todavía mantienen un vínculo especial.

Daniela Darcourt no cierra la puerta a Waldir Felipa

Daniela Darcourt confesó en "Esta Noche" que aún siente amor por su expareja, Waldir Felipa, y que entre ellos no hubo ninguna infidelidad. Tras su paso por el programa, las cámaras de "América Hoy" la interceptaron y Daniela reafirmó lo dicho: ella y Waldir aún se quieren. Además, no descartó que puedan volver a estar juntos.

"Yo estoy muy feliz, estoy muy tranquila, estoy en una etapa de mi vida maravillosa. Yo siempre lo he dicho, más allá de las cosas que sucedan o no, de lo que se haya dicho, de lo que ya saben todos, estoy en un momento bastante importante donde me estoy enfocando en mi trabajo, en mi familia", comentó la intérprete de "Señor Mentira".

Aunque su ruptura sorprendió a muchos, Daniela dejó claro que no existen rencores ni malos sentimientos entre ella y Waldir. Por el contrario, ambos se siguen teniendo cariño y respeto.

"Yo creo que al final del día, él dijo algo muy cierto y yo también lo comparto. Cuando las decisiones se toman entre dos, se quedan entre dos. Si lo que la gente espera es ver que yo voy a descargar mi furia y mi ira, eso no va a pasar. Waldir y yo nos queremos un montón, nos adoramos, nos respetamos, nos amamos todavía", dijo.

La cantante agradeció al programa por abordar el tema con respeto. Y sorprendió al señalar que considera a Waldir como su familia.

"Gracias igual por tocar el tema con mucho respeto... Yo creo que hablo a nombre de mi familia y eso lo incluye a él", expresó Daniela, dejando sin palabras a la reportera.

¿Regresarán?

Daniela no quiso asegurar nada, pero dejó claro que el destino podría tener preparado un nuevo capítulo para ambos. Y ante la inevitable pregunta de si regresarían como pareja, soltó una frase que hizo suspirar a muchos.

"Estamos súper tranquilos, súper felices, no nos odiamos, no nos vamos a odiar nunca. Hemos hablado muchísimo, seguiremos hablando, nos seguirán viendo juntos y de ahí en adelante que pase lo que tenga que pasar", comentó la artista. "(¿Van a regresar de repente?) La vida te da sorpresas, te da sorpresas toda la vida", respondió sonriendo.

Waldir dijo que aún la amaba cuando anunció la ruptura

Semanas antes, Waldir Felipa también había dado su versión en el mismo programa. Sus palabras demostraron que el cariño entre ambos sigue más vivo que nunca.

"Yo a Dani la quiero hasta ahora, la amo hasta ahora, no te voy a negar. Pero como cualquier pareja, hay cosas que a veces es necesario solucionarlas de repente cada uno por su lado", dijo el músico, dejando abierta la posibilidad de que en el futuro puedan darse una nueva oportunidad.

Ambos coinciden en que están enfocados en sus proyectos personales, pero siguen en comunicación constante. Incluso, algunos seguidores notaron que ambos conservan las fotos y videos juntos en redes sociales, lo que para muchos es una señal de que el amor no ha terminado.

En conclusión, Daniela Darcourt y Waldir Felipa demostraron que, pese a su separación, aún existe un lazo fuerte entre ellos. Ambos mantienen comunicación, cariño y respeto mutuo, dejando abierta la posibilidad de una reconciliación en el futuro. Por ahora, la salsera prefiere enfocarse en su carrera y su familia, pero no descarta que el amor vuelva a unirlos más adelante.