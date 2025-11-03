Papá de Daniela Darcourt rompe su silencio tras separación de su hija con Waldir Felipa: ¿Qué dijo?

La cantante Daniela Darcourt vuelve a ser tendencia, esta vez por la confirmación de su separación de Waldir Felipa. Aunque ambos afirmaron que la ruptura fue en buenos términos, las especulaciones sobre las causas continúan. En medio de ello, su padre, Carlos Darcourt, expresó su respaldo a las decisiones personales de la artista.

El padre de Daniela Darcourt respalda su decisión

En declaraciones para el programa "América Hoy", Carlos Darcourt fue consultado sobre cómo tomó la noticia de la separación de su hija. Con tono sereno, evitó entrar en detalles, pero remarcó que confía plenamente en las decisiones personales de Daniela.

"En los temas personales de mi hija, como todo padre, a veces no sirve meterse, porque al final ellos mismos toman sus decisiones", señaló inicialmente.

Ante la insistencia de la reportera, Carlos Darcourt reafirmó que su única prioridad es ver a su hija tranquila y feliz, sin importar la situación sentimental que atraviese. "Si todo está bien, todo tranquilo. Tú sabes, donde yo la vea feliz y mi hija se sienta bien, todos nosotros tenemos que estar contentos", agregó.

El padre de la intérprete de 'Señor Mentira' también fue consultado por su relación con Waldir Felipa. Aunque sus declaraciones fueron breves, destacó el profesionalismo del bailarín y aseguró que no existe ningún problema entre ellos.

"Yo no tengo ningún problema con nadie. Es un chico que se dedica a lo suyo, lo que es el baile, está preocupado en lo suyo y es un buen profesor de danza", señaló con serenidad.

Daniela Darcourt y su deseo de ser mamá

Durante una entrevista en el programa "Esta Noche", Daniela Darcourt abrió su corazón y habló sobre su deseo de formar una familia. La intérprete de "Señor Mentira" recordó que hace algún tiempo decidió congelar sus óvulos, una decisión que ahora considera una bendición.

"Tengo óvulos ahí, para mi Danicito o mi Danicita, no sé", comentó entre risas. "Creo que ha pasado algo en mi vida a raíz de estas otras cosas. Para mucha gente que no lo sabe, estoy estudiando coaching emocional, por eso la energía que tengo es distinta, la manera de comunicar y de ver las cosas, incluso mi propia vida, ha cambiado muchísimo", explicó.

Sus declaraciones han generado gran repercusión, ya que llegan poco después de confirmarse su separación con Waldir Felipa. Sin embargo, la cantante aclaró que su deseo de ser madre no ha desaparecido, sino que ahora se encuentra en una etapa de introspección y crecimiento personal.

"No voy a decir que he soltado la idea y esas ganas tan grandes de ser mamá o de formar una familia, porque están ahí. No es que estén delante de mí, pero me acompañan. Corro con la bendición de ser una persona sana, de tener la oportunidad de congelar mis óvulos. En algún momento pasará, no sé cuándo, pero prometo, en la medida de lo posible, presentarles a mis hijos", afirmó con una sonrisa.

Las palabras de Daniela y el apoyo de su padre reflejan una etapa de madurez emocional y renovación personal. La cantante ha dejado claro que, más allá de las especulaciones, está enfocada en su bienestar, su carrera y sus sueños. Mientras tanto, sus seguidores continúan acompañándola en esta nueva etapa, admirando su fortaleza y su forma de afrontar los cambios.