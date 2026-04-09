Karen Schwarz anuncia a qué se dedicará tras mudarse a España junto a Ezio Oliva: "¿Estás listo, Europa?"

Karen Schwarz decidió dejar Perú para mudarse a España junto a su esposo Ezio Oliva y sus dos hijas, en medio del nuevo impulso que el cantante busca dar a su carrera en el extranjero. Lejos de la televisión y los medios, la exconductora ya confirmó a qué se dedicará en esta nueva etapa en Europa.

Karen Schwarz apuesta por expandir su marca 'Valente' desde España

A inicios de abril, Karen Schwarz y Ezio Oliva iniciaron una nueva etapa de sus vidas tras mudarse de manera definitiva a España junto a sus dos hijas. La pareja se instaló en su nuevo hogar prácticamente desde cero, con pocos muebles y en pleno proceso de adaptación, mientras el cantante apuesta por impulsar su carrera artística en el extranjero.

Desde este nuevo inicio en Europa, la ex Miss Perú anunció que también continuará enfocada en sus propios proyectos personales. A través de sus redes sociales, confirmó que buscará expandir su marca de ropa interior femenina 'Valente', la cual venía desarrollando en Lima y ahora apunta a un nuevo mercado.

"¿Quién dijo que tus sueños se pagan cuando das el siguiente paso? Todo lo contrario. Gracias, Valente, por tanto. ¿Estás lista, Europa? Vamos al siguiente nivel... Muy pronto", escribió la exconductora junto a la imagen de su página web.

En otra publicación, Karen Schwarz, de 42 años, expresó su entusiasmo por este nuevo reto profesional, resaltando la importancia de la constancia y la visión a largo plazo.

"Paras, respiras y sigues cumpliendo tus sueños. Siempre para dar el siguiente paso hay que visualizar en grande, porque ahí está el reto", señaló la expresentadora de 'Yo soy'.

Tras su publicación, la esposa de Ezio Oliva recibió una ola de mensajes de apoyo por parte de sus miles de seguidores, quienes celebraron su nueva etapa y le pidieron que expanda su marca a distintas ciudades de España.

"Valladolid presente, Karen bella", "Zaragoza presente Karen", "Lo necesito Madrid", "Así es, el cielo NO es el límite", fueron algunos de los comentarios que le dejaron en redes sociales.

Ezio Oliva revela que sufrió crisis de ansiedad tras mudarse a España

Ezio Oliva generó preocupación entre sus seguidores tras compartir un momento personal difícil mientras reside en España junto a Karen Schwarz y sus hijas. El artista mostró imágenes de una crisis de ansiedad que lo dejó tendido en el suelo de su vivienda, situación que fue registrada de manera inesperada por su esposa mientras grababa contenido para redes sociales.

"Llevo años conviviendo con el trastorno de ansiedad, pero hay días en los que vuelve a ganarme terreno... y ayer volvió sin avisar, como un golpe que te hace creer que todo se acaba en los siguientes minutos. No sé si fue suerte o mala suerte que justo Karen estuviera en ese momento grabando para sus redes y, sin darnos cuenta, todo quedó guardado mientras yo sentía que me desmoronaba; y cuando vi las imágenes... dudé, dudé mucho en compartirlas", expresó.

A pesar del impacto del momento, el cantante decidió hacer público el video con el objetivo de generar conciencia sobre la salud mental y la importancia de buscar ayuda profesional y familiar.

"Pero quiero que te quedes con lo más importante: de esto (la salud mental) se sale, incluso cuando parece imposible; se sale, se aprende, se crece, y con ayuda —de mi psiquiatra y mi familia maravillosa que han sido mi gran soporte— se puede seguir construyendo una vida con sentido y con sueños por cumplir", añadió.

En conclusión, el difícil episodio de Ezio Oliva también refleja el nuevo contexto de vida que comparte con Karen Schwarz en España, donde ambos han iniciado una etapa enfocada en sus proyectos personales y familiares, adaptándose a los retos emocionales y profesionales que implica su mudanza al extranjero.