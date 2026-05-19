Isabella Ladera revela el importante motivo por el que no tendrá baby shower: "La familia de Hugo..."

Isabella Ladera y Hugo García viven una de las etapas más especiales de su relación tras anunciar que se convertirán en padres de un niño. La pareja ha venido compartiendo algunos detalles de los preparativos para la llegada de su bebé, por lo que recientemente a la venezolana reveló si tendrá el esperado baby shower.

Isabella Ladera revela si celebrará un baby shower

El pasado 6 de abril, Isabella Ladera y Hugo García organizaron una emotiva fiesta de revelación de sexo, donde anunciaron que esperan a un niño. Desde entonces, muchos usuarios comenzaron a preguntar si también celebrarían un baby shower antes del nacimiento del pequeño.

La influencer venezolana respondió recientemente esa duda durante una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram. Allí, varios seguidores le consultaron sobre la esperada celebración, pero sorprendió al confirmar que, por ahora, no tienen pensado realizarla.

"Decidimos que no, la familia y amigos de Hugo no pueden venir, entonces, cuando podamos estar todos, haremos algo especial", escribió la pareja de Hugo García en sus historias.

Respuesta de Isabella Ladera

Según explicó Isabella Ladera, uno de los principales motivos detrás de esta decisión es la distancia familiar. Actualmente, la madre y los hermanos de Hugo García permanecen en Lima, mientras que la pareja vive en Miami a la espera del nacimiento del bebé.

Por ello, ambos habrían preferido esperar un momento en el que puedan reunir a todos sus seres queridos para compartir una celebración más íntima y significativa. La decisión fue bien recibida por varios seguidores, quienes destacaron la importancia que la pareja le da al entorno familiar.

¿Isabella Ladera y Hugo García están comprometidos?

Semanas atrás, Isabella Ladera también llamó la atención en redes sociales luego de mostrar el lujoso anillo que le regaló Hugo García. La publicación generó rumores de un posible compromiso entre ambos, debido al importante significado que muchos usuarios le dieron al detalle.

Sin embargo, la influencer aclaró posteriormente que el obsequio no estaba relacionado con una pedida de mano. Según contó, el exchico reality decidió sorprenderla para celebrar el primer año desde que se conocieron y también como un adelanto por el Día de la Madre.

"Hermanas, mi niño me puso un anillo porque estamos cumpliendo un año de conocernos y por el día de la mami adelantado. Hugo baby hallelujah", mencionó Ladera.

En conclusión, Isabella Ladera y Hugo García atraviesan una etapa llena de ilusión mientras esperan la llegada de su bebé. Aunque descartaron realizar un baby shower por el momento, ambos continúan demostrando la sólida relación que han construido en medio de esta nueva experiencia familiar.