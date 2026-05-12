Abogado de Pamela López aclara tras denuncia de Cueva a su exsuegra: "No quería que vaya la señora"

El conflicto legal entre Christian Cueva y Pamela López por temas relacionados a sus hijos sumó un nuevo capítulo. Esta vez, el futbolista denunció a Betthy Solórzano, madre de su expareja y abuela materna de los menores, luego de no poder ver a su hija enferma. Ante ello, el abogado de López se pronunció para aclarar cómo se dieron los hechos.

Abogado de Pamela López responde a denuncia de Cueva

En una entrevista reciente, Christian Cueva señaló que decidió tomar acciones legales luego de que no se le permitiera llevar a su hija a una clínica, a pesar de que la menor presentaba problemas de salud. Asimismo, difundió un video donde se aprecia la presencia de la Policía en el momento en que llegó a buscarla.

Ante estas declaraciones, el abogado de Pamela López, Gino Zamora, se presentó este 12 de abril en el pódcast 'Q' Bochinche!' para dar la versión de la familia materna. El letrado negó las acusaciones y defendió a Betthy Solórzano, asegurando que no es cierto que no le haya importado la salud de la menor.

"Es totalmente ilógico, descabellado pensar que su propia abuela, quien está al cuidado y se está fajando, y quien está velando incluso ahorita porque los niños estén estudiando, le diga que no le interesa la salud ni física ni emocional de los menores. Es totalmente irracional", expresó Zamora.

Según explicó, durante la coordinación, Christian Cueva habría solicitado trasladar personalmente a su hija a la clínica, pero con la condición de que la abuela no estuviera presente, a pesar de que ella es quien está al cuidado de los menores mientras Pamela López participa en 'La Granja VIP'.

"Lo que tengo entendido es que Christian quería llevarla directamente a la clínica y que no vaya la señora, es lo que me comentó la señora y también su abogado me manifestó que no podía ir la abuelita. Se pudo haber visto otra solución, sí, ¿lo hicieron? no. ¿A qué instancia llega? a lo más sencillo que es poner una denuncia", señaló el letrado.

Christian Cueva revela que no la dejaron ver a su hija

Christian Cueva estuvo en 'Amor y Fuego', donde contó que el sábado 10 de mayo fue informado, a través de su abogado, que su hija estaba enferma. Ante ello, aseguró que acudió de inmediato para llevarla a una clínica, pero no pudo verla porque la madre de Pamela López no se lo permitió.

"Regresé el sábado para ver el tema de mis hijos, entra una llamada diciéndole al doctor Zamora diciendo que mi hija estaba mal de salud y necesitaba una clínica. Cuando Samir me dice, inmediatamente voy a verla 'yo llevo a mi hija a la clínica', llegué y no me dejaron verla", expresó.

En ese sentido, la abogada del futbolista señaló que ese día solicitaron apoyo policial para dejar constancia de lo ocurrido y que posteriormente se interpuso una denuncia contra Betthy Solórzano, madre de Pamela López, por presunta alienación parental y violencia psicológica.

"No es la primera vez que hace esto, manda a la menor a decirle 'Papá no te quiere ver'. Después, el Dr. Gino le manifiesta cuando que supuestamente la niña le tiene miedo al papá y que no quiere verlo, lo cual es muy contradictorio porque en los videos que comparte con sus hijos, todo está bien", dijo Medaly Barrientos.

En conclusión, el abogado de Pamela López, Gino Zamora, rechazó de forma categórica la denuncia presentada por Christian Cueva, defendiendo el accionar de Betthy Solórzano, al señalar que ella se encuentra al cuidado de los menores y actuó velando por su bienestar.