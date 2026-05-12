Tula Rodríguez se emociona por sorpresa de su hija Valentina pese a la distancia: "Te amo con el alma"

Tula Rodríguez vivió un Día de la Madre lleno de sentimientos encontrados. La conductora pasó esta fecha lejos de su hija Valentina Carmona, pero la joven no dejó que la distancia apagara el cariño y la sorprendió con un detalle muy especial.

Tula Rodríguez conmueve al revelar sorpresa de Valentina desde lejos

La actriz Tula Rodríguez contó que amaneció con nostalgia el Día de la Madre, pues este fue su primera fecha especial sin su hija Valentina cerca. Además, también recordó a su madre fallecida, por lo que la fecha tuvo un significado muy sensible para ella.

A través de sus redes sociales, Tula mostró el ramo de flores que recibió de parte de su hija. La exconductora no pudo ocultar su emoción y le dedicó unas tiernas palabras.

"Pero mira mi bebé como lo que me ha sorprendido. Se lo ingenió para hacerme llegar a este ramo de flores. Te amo hija, te amo, con el alma. Tú llegaste a mi vida solamente para hacerme feliz, hijita, te amo", señaló Tula.

Sin embargo, Valentina logró cambiarle el día con una sorpresa que preparó a la distancia. Tula reveló en "América Espectáculos" que su hija no solo le envió flores, sino también dinero para que pudiera comprarse una bata.

"Empecé así y abro los ojos y Valicha me había enviado flores. No lo he publicado, lo voy a publicar. Me mandó a comprar una batita para poder estar acá y me encanta, porque de su mesada. Que se ha dado el trabajo para escribirme que '¿qué voy a hacer?'", contó emocionada.

Tula decidió pasar esta fecha junto a su padre y sus hermanas. Aunque estuvo acompañada, reconoció que no fue fácil celebrar lejos de su única hija. Luego, la conductora fue sincera al hablar de lo difícil que fue vivir este día sin Valentina.

"Me fui a la casa de mis hermanas, con mi papá. Y no hay tanto que agradecer por la vida", expresó. "No te voy a engañar, es mi primero sin ella. Y no sé si será la última vez que sea sin ella. Pero igual es parte de la vida, dejar volar es parte de la vida. Los cambios son así", comentó.

Orgullosa de la independencia de Valentina

Tula también contó que mantiene comunicación constante con su hija y que se siente orgullosa de verla cada vez más independiente. La conductora resaltó que, aunque la distancia no es fácil, le da tranquilidad saber que Valentina está aprendiendo a desenvolverse sola.

"Me decía: 'Mamá, me estoy yendo para acá. Hoy estoy lavando la ropa'. Siempre estamos en contacto. Y me encanta verla. Mi mamá nos crió independientes y yo tenía miedo de no estar a la altura", confesó.

La conductora aseguró que siempre fue una madre estricta, aunque muchas veces se preguntó si estaba haciendo lo correcto. Sin embargo, al ver cómo su hija enfrenta esta nueva etapa, siente que todo el esfuerzo valió la pena.

"Yo soy bien estricta también. Así como cedo, soy estricta. Y muchas veces también me he cuestionado si estaba bien exigirle tanto. Pero cuando veo el resultado, cuando veo a mi hija tan independiente, cómo está asumiendo y cómo está gastando lo justo, digo 'gracias Dios'", manifestó.

Valentina volverá al Perú por unos días

Finalmente, Tula contó que Valentina regresará pronto al país para realizarse chequeos médicos por su operación. Aunque le emociona verla, también entiende que su hija ya está formando su propio camino. Tula confesó que, aunque le duele, respeta su decisión porque verla feliz también la hace feliz a ella.

"Ya va a venir, te cuento, una semanita, como ella, por el tema de su operación, se tiene que hacer unos chequeos. Yo estoy feliz", afirmó Tula. "Estoy feliz por verte, pero no me quiero quedar allá", le dijo Valentina, según la actriz. "Y yo: 'Claro, mi amor'. (grita sufriendo de manera actuada) ¿Me entiendes? Y yo digo: 'está bien', pero si ella está feliz, yo estoy feliz", señaló Tula.

En conclusión, Tula Rodríguez vivió un Día de la Madre distinto y muy emotivo al estar lejos de su hija Valentina Carmona. Aunque la distancia le causó nostalgia, la sorpresa que recibió con flores y un detalle comprado con la mesada de su hija la llenó de emoción. La conductora aseguró que está orgullosa de ver a Valentina cada vez más independiente y feliz en esta nueva etapa de su vida.