Tula Rodríguez se conmueve con audio de su hija desde EE.UU. tras semanas separadas

Tula Rodríguez vivió un momento muy especial que ha tocado el corazón de muchos. A través de sus redes, compartió un audio que le envió su hija Valentina Carmona desde Estados Unidos, donde se encuentra estudiando, tras semanas alejadas.

Tula Rodríguez se emociona con audio de su hija desde EE.UU.

La conductora Tula Rodríguez atraviesa una etapa muy especial en su vida. Su hija Valentina Carmona se encuentra en Estados Unidos estudiando, y la distancia ha hecho que cada mensaje tenga un valor enorme. Esta vez, un audio enviado por la joven terminó tocando el corazón de la artista y también el de sus seguidores.

Valentina, de 17 años, decidió grabarle un audio a su mamá desde el extranjero. En sus palabras, no solo mostró cariño, sino también agradecimiento por todo el apoyo que ha recibido.

"Madre, gracias por todo. Gracias por tu esfuerzo, por mandarme... porque a pesar de que me amas, has dejado que vuele", expresó.

El mensaje dejó claro lo importante que ha sido Tula en su crecimiento. En el mismo audio, la joven también contó cómo se siente viviendo esta nueva etapa fuera del país.

"Estoy tan feliz, en serio mamá. Estoy tan contenta. Te amo demasiado", añadió la hija de Tula y Javier Carmona.

@ameg_pe 03.05.26 | Tula Rodríguez se emociona al escuchar conmovedor audio de su hija en Estados Unidos. Fuente: Instagram de Tula Rodríguez ♬ sonido original - rizitop🇵🇪

Estas palabras tranquilizaron a la conductora, quien ha confesado que la distancia no ha sido fácil de manejar. Al escuchar el mensaje, Tula Rodríguez no pudo ocultar su emoción. La conductora compartió el momento con sus seguidores y se sinceró.

"Cuando escuché su mensaje, les juro que mi corazón late a mil", escribió, demostrando el amor profundo que siente por su hija.

Un logro que llena de orgullo

Antes de regresar al Perú, Tula acompañó a Valentina en su llegada a Estados Unidos. Juntas recorrieron la universidad donde estudiará, viviendo un momento muy importante. La conductora no dudó en expresar lo que sentía.

"No tengo palabras para describir este momento, solo puedo decir que estoy feliz y orgullosa por este nuevo paso de mi Vale", comentó.

Para ella, ver a su hija avanzar es motivo de felicidad. Pero no todo ha sido alegría. La despedida fue uno de los momentos más duros para ambas. Tula no pudo evitar emocionarse al dejar a su hija en otro país, lejos de casa.

"Te amo y todo va a estar bien. Estaremos separadas por la distancia, pero unidas por un mismo sentimiento", le dijo en ese momento.

En conclusión, Tula Rodríguez compartió un emotivo momento al recibir el audio de su hija Valentina Carmona desde Estados Unidos, donde actualmente estudia. Sus palabras reflejan el cariño y la conexión que mantienen pese a la distancia.