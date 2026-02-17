Hija de Keiko Fujimori en contra de las polémicas declaraciones de su madre: "No estoy de acuerdo"

Hace unos días, Keiko Fujimori estuvo en una entrevista sobre su candidatura a la presidencia y fue consultada sobre un tema muy polémico. Es así como involucró a sus hijas en una respuesta que al parecer, Kyara Villanella no está de acuerdo y salió a aclararlo.

Kyara Villanella no opina igual que Keiko Fujimori

En inicio, Kyara Villanella señala que entiende que su madre Keiko Fujimori es una figura y que sus declaraciones generan debate público. Afirma que no suele dar su opinión en temas tan controversiales, pero que está vez fue incluida en una postura que no la representaría y decidió salir a aclararlo en un comunicado.

"Tengo 18 años, soy mayor de edad y tengo mi propia capacidad de decisión. Mi opinión personal es distinta a la de mi mamá. En el caso hipotético presentado -una violación- yo sí optaría por abort** tanto si se tratara de mí como si se tratara de una niña de ocho años. En ese sentido, no estoy de acuerdo con lo que declaró mi mamá", expresó la joven.

Deja en claro que por más que son familia, aún así tienen posturas diferentes sobre diversos temas. Señala que no busca abrir un debate o generar un problema y que tampoco está atacando a alguien, solo es dejar en claro su opinión.

"No busco generar un problema más grande ni abrir un debate sobre el abort*. Entiendo que hay personas a favor y en contra, y respeto los argumentos de ambos lados. No estoy atacando a nadie ni faltando el respeto a ninguna postura. Simplemente quiero dejar constancia de cuál es mi opinión", agregó en su comunicado.

No quiere estar involucrada en el ámbito político

Así mismo, Kyara Villanella deja en claro que si bien ha crecido en un ambiente político por la familia de su madre Fujimori, no es algo que desea seguir y por ello, prefiere mantenerse al margen, excepto como ahora que fue involucrada sin su consentimiento y que necesitaba aclarar.

"Crecí en un entorno político, sí, pero no es el camino que quiero seguir. Mi interés está en el área de la medicina, no en participar en debates públicos ni controversias políticas", declaró.

De esta manera, si bien Keiko Fujjimori tiene una postura acerca de un tema polémico muy debatible en lo político, su hija Kyara Villanella deja en claro que no comparte la misma postura que su madre y como persona mayor de edad, puede tomar sus decisiones.