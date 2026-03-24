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Onelia Molina no juzga a Alejandra Baigorria si perdona a Said Palao: "Que decida lo que la haga feliz"

Onelia Molina aseguró que respeta cualquier decisión de Alejandra Baigorria. La modelo pidió no juzgar su relación con Said Palao.

Onelia Molina habla de Alejandra Baigorria tras ampay de Said Palao.
Onelia Molina habla de Alejandra Baigorria tras ampay de Said Palao. (Composición Karibeña)
24/03/2026

¡Se muestra firme y tranquila! Onelia Molina se pronunció sobre la situación que vive Alejandra Baigorria tras el ampay de Said Palao en Argentina. La modelo dejó en claro que no juzga a la empresaria y que respeta cualquier decisión que tome.

Onelia Molina apoya a Alejandra tras ampay de Said Palao

Onelia Molina decidió hablar sobre el difícil momento que vive Alejandra Baigorria tras el ampay de Said Palao en Argentina. Lejos de criticarla, la modelo dejó en claro que la apoya y que respeta cualquier decisión que tome con respecto a perdonar o no a su esposo.

En medio de toda la polémica que también involucra a Mario Irivarren, Onelia confirmó que sí habló con Alejandra. Sin embargo, prefirió no dar detalles de esa conversación y mantenerla en privado. Aun así, sí dejó claro el mensaje que le dio en ese momento. Para ella, lo más importante es que Alejandra piense en su bienestar.

"No, no quiero darte detalles de terceras personas, pero nada, como le dije a ella, simplemente solidaridad y espero que la decisión que tome sea la correcta para ella y que ella sea muy feliz", expresó en una entrevista con "América Espectáculos".

La influencer también aprovechó para dejar en claro que nadie debería meterse en las decisiones de pareja. Según dijo, cada persona sabe lo que está viviendo y qué es lo mejor para su vida.

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"Es decisión de cada uno bajo su criterio, bajo lo que ella crea que está bien, y lo que la haga feliz está perfecto", comentó.

@riclatorrez #oneliamolina no juzga a #alejandrabaigorria . #marioirivarren #saidpalao #peru ♬ sonido original - Ric La Torre

Con estas palabras, Onelia mostró una postura madura frente a la situación. No juzga, no critica, y solo desea que Alejandra encuentre tranquilidad en medio del escándalo. Además, sus declaraciones llegan en un momento donde muchos opinan sobre la relación de Alejandra, por lo que su mensaje ha sido visto como un llamado a respetar.

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Sigue trabajando pese al dolor

Por otro lado, Onelia también habló de su propia situación tras su ruptura con Mario Irivarren. La modelo aseguró que no piensa detener su vida ni dejar de trabajar por lo que pasó. También explicó que su contenido en redes busca distraer a la gente, aunque reconoce que por dentro sí ha vivido momentos difíciles.

"Voy a seguir trabajando (...) ¿Qué voy a hacer? No me voy a sentar a llorar por lo que viene pasando", dijo. "La gente ve mis redes para despejar su mente y eso es lo que les doy... no quita que no tengo sentimientos, que atrás de eso, no hay dolor, no es fácil, pero me van a ver bien", agregó.

En cuanto a su vida amorosa, Onelia fue clara. Aunque ahora está soltera, no quiere empezar una nueva relación por el momento. La modelo explicó que necesita tiempo para sanar y cerrar bien esta etapa.

"Siempre han estado (los pretendientes), pero ahora estoy soltera (...) ahora estoy sola y la verdad que no quiero nada con nadie", afirmó. "Estoy en una etapa en la que quiero estar sola, sanar heridas, no es fácil, extraño muchas cosas, extraño a mis gatos, extraño la familia que quería, pero bueno es un proceso y voy a estar bien", confesó.

En conclusión, Onelia Molina expresó su apoyo a Alejandra Baigorria, respeta su decisión con respecto a su matrimonio con Said Palao y se enfoca en su propio proceso. Mientras la polémica sigue, ella apuesta por sanar, trabajar y seguir adelante paso a paso.

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