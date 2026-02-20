¿Rosángela Espinoza entrará a la política tras censura de José Jerí? Esto respondió la modelo

Rosángela Espinoza volvió al centro de la conversación tras la reciente censura del expresidente José Jerí. En redes la vincularon con el exmandatario luego de que él hiciera públicas declaraciones sobre su gusto hacia la modelo. En medio del nuevo escenario político, la integrante de Esto es Guerra fue consultada por la prensa sobre el tema.

Rosángela sobre José Jerí y la política

En entrevista con el programa Más Espectáculos, Rosángela Espinoza respondió si se quedó con las ganas de convertirse en primera dama tras la vacancia de José Jerí. La modelo evitó profundizar en el tema y aseguró que no quiere que la acusen de aprovechar la situación para generar titulares.

"No quiero opinar porque después están: ay que se quiere colgar de la situación. Más bien como peruanos en estos momentos tenemos que estar unidos, preocuparnos por la seguridad y bienestar del país. Más allá de lo que acaba de pasar creo que hay que encontrar una pronta solución porque es terrible casi 8 presidentes durante estos diez años. Hay que votar a conciencia", manifestó.

La popular 'Chica Selfie' también respondió si consideraría incursionar en el Congreso tras su inesperada vinculación con el exjefe de Estado. Espinoza fue clara al señalar que no forma parte de sus planes y que la política exige preparación.

"No quiero arrugarme ni nada. Quiero aportar a mi país con las buenas acciones que haga. Meterme a la política es meterme a la jungla. Además, tengo que prepararme y todo eso. Considero que deberían prepararse para entrar en política y yo no estoy preparada", refirió, dejando en claro que, por ahora, su camino no apunta al Parlamento.

Opina sobre el beso de Flavia y Patricio

Hace semanas, en declaraciones brindadas al mismo programa, Rosángela Espinoza fue consultada sobre cómo tomó el beso entre Patricio Parodi y Flavia López. Lejos de mostrar incomodidad o molestia, la influencer optó por el humor y las bromas, aunque no dejó pasar la oportunidad para lanzar una crítica directa a la escena.

"No puede ser que mi esposo, aunque ya estoy divorciada, pero ha sido como un estaca en mi corazón", comentó entre risas, restándole dramatismo al momento. Sin embargo, luego dejó en claro que esperaba algo más intenso en la actuación. "La verdad que faltó pasión en el beso, fue muy sweet, yo espero más", agregó, provocando risas entre los conductores del espacio.

Rosángela también deslizó la posibilidad de que el beso no haya sido del todo improvisado y dejó entrever que podría no ser la primera vez que ambos se besan. Desde su perspectiva, la química entre Flavia y Patricio resulta evidente y no descartó que los rumores sobre un posible romance tengan algo de verdad.

"Creo que eso no es actuación, es una broma, pero hacen bonita pareja, ¿por qué no intentarlo si hay rumores por ahí? Aparte, los vemos", sostuvo, alimentando aún más las especulaciones que circulan en redes sociales.

Rosángela Espinoza evitó profundizar en su supuesta vinculación con José Jerí y pidió a los peruanos centrarse en la estabilidad del país. Fiel a su estilo frontal y bromista, también opinó sobre el beso entre sus compañeros de reality.