Flor Ortola responde a Magaly y niega defender a Said Palao tras ampay: "Soy amiga de Ale Baigorria"

Tras el ampay de Said Palao en Argentina, Alejandra Baigorria aún no ha decidido si deberá perdonarlo y una que opinó sobre ello fue Flor Ortola. Según Magaly, la argentina estaría apañando a Said Palao para que regrese con la empresaria, pero sale a aclararlo.

Flor Ortola afirma que no es apañadora de Said

En el podcast 'Sin más que decir', Flor Ortola escuchó las declaraciones de Magaly en su programa donde la tildaba de apañadora y que trataba de que Alejandra Baigorria regrese con Said Palao. Ante esto, la argentina afirmó que quiere lo mejor para su amiga.

"Acá nadie apaña nada, mi único deseo como amiga de Alejandra es que ella esté bien, pueda volver a estar bien, esté tranquila porque es una chica noble, buena que se merece estar bien. Que nadie la joda, ni que le falte el respeto, ni nada, eso está clarísimo", expresó.

En ese sentido, aclara que las parejas de Mario Irivarren, Said Palao y Frencho conocían del viaje a Argentina, sobre el paseo y una parrilla, pero que obviamente no sabían que habría mujeres con ellos.

"Yo simplemente lo que dije es que ese viaje no fue una escapada, una mentira o algo oculto. Tanto Alejandra, como Onelia y la otra chica sabían de este viaje que era en Argentina, que habría una parrilla, obviamente lo demás no. Decida lo que decida, yo soy su amiga y la voy acompañar, apoyar en su decisión", agregó.

¿Qué le dijo Magaly?

Luego de que Magaly Medina escuchara a Flor Ortola sobre el viaje de Said Palao a Argentina, afirmó que lo estaría apañando. Así mismo, dejó en claro a María Pía Copello que no la escuche porque aparentemente no sabría lo que dice y menos a su productor.

"No Pía, no creas a la que está a tu costado que no sabe nada. Lo único que quiere es que Alejandra perdone a su Said. Tampoco hagas caso a tu productor que te está hablando porque él maneja a los guerreros y no le conviene que ese matrimonio se caiga. No le creas 'dicen que le mandaba fotos' ¿Sabes cómo le mandaba? porque tratan de lavarle la cara", declaró.

De esta manera, Flor Ortola salió a aclarar que es amiga de Alejandra Baigorria y desea que este tranquila, pero niega ser apañadora de Said Palao tras su viaje donde fue captado con mujeres en un yate y en una casa de campo.