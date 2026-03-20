Francho Sierralta reveló de dónde salían las mujeres en despedidas de soltero: "Se llaman 'chicas imagen'"

Las declaraciones de Francho Sierralta han vuelto a tomar fuerza tras el escándalo por el viaje a Argentina junto a Mario Irivarren, Said Palao y Patricio Parodi. Y es que, en una entrevista pasada, el propio empresario ya había dado detalles sobre cómo son algunas despedidas de soltero e incluso adelantó que tendría una con los chicos reality.

Francho Sierralta habló de 'chicas imagen' antes de ampay

El escándalo por el viaje a Argentina de varios chicos reality sigue creciendo. Ahora, Francho Sierralta vuelve a estar en el centro de la polémica, pero no solo por las imágenes difundidas, sino por sus propias palabras.

En el programa "Magaly TV La Firme" se mostraron antiguos videos donde el empresario hablaba sin filtros sobre cómo son algunas despedidas de soltero. Lo que dijo en ese momento hoy cobra fuerza y genera críticas.

Antes de todo este escándalo, Francho ya había contado que tendría más de una despedida. Incluso mencionó el viaje que hoy está en la mira y señaló que iría con Mario Irivarren, Said Palao y Patricio Parodi.

"Mi pedida fue en octubre y me casé en diciembre, no tuvimos mucho tiempo para hacer despedidas y tuve una despedida la semana pasada en Cancún con un grupo de amigos y tengo dentro de tres semanas otra despedida en Buenos Aires", dijo.

Ese viaje a Buenos Aires es justamente el que ahora ha sido cuestionado tras las imágenes que salieron a la luz. En esa misma entrevista, Francho explicó cómo suelen ser estas celebraciones. Luego, habló de prácticas que, según él, existen en algunos grupos, aunque aseguró que no está de acuerdo.

"Hay una despedida de soltero donde han habido chicas que iban como que a alegrar y entusiasmar la despedida de un amigo del colegio", comentó. "Hubieron esas tradiciones antiguas machistas, las cuales yo no comparto, de 'pongan el DNI en una gorrita, los que quieran pasar un momento íntimo con unas señoritas que van a venir a acompañarnos'", señaló.

Uno de los temas que más llamó la atención fue cuando explicó el concepto de las llamadas 'chicas imagen' en las despedidas de solteros.

"Sí hay dos tipos de chicas que te acompañan en un yate, o en un restaurante, o en una fiesta... hay empresas que invitan a chicas, que se llaman chicas imagen, que van a acompañar, a divertirte, a empilar, a la joda", afirmó.

Sus palabras sorprendieron a muchos, ya que describen un tipo de servicio que, según él, es común en este tipo de eventos. Pero lo más fuerte vino después, cuando dio más detalles.

"Yo he ido a despedidas de soltero donde habían chicas que bailaban y ya estaba como que incluido un pago para que después se vayan a uno de los cuartos con el varón correspondiente que puso su DNI ahí", sostuvo.

Lo que dijo antes vs. lo que se ve ahora

Lo que más ha generado críticas es que, en ese mismo podcast, Francho también habló en contra de la infidelidad. Aseguró que si viera a un amigo engañar a su pareja, mostraría su total rechazo.

"Lo insulto. Él diría: 'Oye, ¿tú eres imb****? Estás con flaca y la vas a perder por 10 minutos de diversión'", comentó en ese momento.

Sin embargo, tras el ampay, muchos han cuestionado esa postura, ya que se le ve siendo infiel al besar a una de las chicas y, además, no dijo nada ante la infidelidad de otro porque estaba 'ocupado'. Para varios, existe una clara contradicción entre lo que decía y lo que finalmente se ha visto.

En conclusión, Francho Sierralta quedó en el centro de la polémica no solo por el ampay en Argentina, sino también por sus propias declaraciones sobre las llamadas 'chicas imagen'. Lo que dijo antes hoy es comparado con lo que se ha visto, generando críticas por una posible contradicción. Mientras tanto, el escándalo sigue creciendo y mantiene a la farándula atenta a cada nuevo detalle.