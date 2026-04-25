Paolo Hurtado defiende a Rosa Fuentes tras críticas por perdonarle infidelidad: "La gente no sabe nada"

Paolo Hurtado vuelve a los titulares, esta vez por sus declaraciones en defensa de su esposa, Rosa Fuentes. El "Caballito" se pronunció tras las críticas que ella recibió en redes por haberlo perdonado luego de su infidelidad con Jossmery Toledo. En medio de la controversia, el futbolista, reflexionó sobre su proceso familiar.

Paolo Hurtado respalda a Rosa Fuentes ante críticas

Durante una entrevista en el programa 'Te Pongo al Centro', el futbolista no evitó el tema y respondió a quienes aseguran que Rosa Fuentes permanece a su lado por motivos económicos. Hurtado rechazó esa versión y destacó la capacidad de su esposa para administrar los recursos familiares.

"El otro día por darte un ejemplo mencionaban 'sí, lo perdonó porque vive de él'. Hoy en día yo te puedo decir que yo vivo tranquilo, que a mis hijos no les falta nada. Mi esposa ha sabido administrar muy bien el dinero y eso es algo que la gente no sabe", manifestó.

Además, explicó que ambos han desarrollado diversos emprendimientos en conjunto, aunque prefirió no detallar públicamente cada uno de ellos. El jugador insistió en que se trata de asuntos privados que no tiene obligación de compartir.

"Nadie sabe todos los negocios que tenemos mi esposa y yo. Yo no tengo por qué decirle a todo el mundo 'oye tengo esta empresa, tengo este negocio, tengo esto tengo lo otro', no tengo por qué", agregó.

Hurtado también aprovechó el espacio para reconocer la importancia de Rosa Fuentes en su vida, tanto a nivel personal como profesional. En ese sentido, le dedicó palabras de admiración y aseguró que gran parte de sus logros se deben al apoyo constante de su esposa.

"Sin ella no hubiera podido conseguir todas las cosas que he conseguido en mi carrera. Ella es gran parte de todo mi éxito. Yo me considero una persona exitosa en realidad. La admiración hacia mi esposa está y estará siempre por todo lo que hemos conseguido juntos", concluyó.

¿Qué dijo Paolo Hurtado de Jossmery Toledo?

En otro momento de la entrevista, Paolo Hurtado hizo mea culpa por haberse involucrado con Jossmery Toledo hace varios años atrás faltando el respeto a su matrimonio. En ese sentido, el futbolista peruana señala que jamás lo volvería hacer esa mala decisión y por el momento, está tranquilo con su familia.

"Es algo que yo no volvería a hacer porque siento que la familia es lo más importante. No error, porque error se comete todos los días. Creo que fue una mala decisión. Una mala decisión en mi vida, bueno, como todos saben el problema que pasó, pero hoy estoy tranquilo, haciendo las cosas bien, estoy pasando un buen momento con mi familia", declaró.

En otro momento, el 'Caballito' señala que está tratando de reconstruir poco a poco esa relación nuevamente con su esposa Rosa Fuentes y es un proceso que debe llevarse.

"Siento que todavía no está de ese o sea al cien por ciento, ¿me entiendes? Hay que reconstruir ese amor de a pocos. Estamos en ese proceso y qué mejor que uno aceptando todas las malas decisiones que uno ha tomado para que eso no vuelva a pasar", comentó.

En conclusión, las recientes declaraciones de Paolo Hurtado muestran a un futbolista que busca reivindicarse en lo personal y familiar. Al defender a Rosa Fuentes y reconocer su papel clave en su vida, el 'Caballito' intenta cerrar un capítulo marcado por la polémica.