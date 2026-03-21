Melissa Paredes regresa a la conducción en "Estás en todas" junto a Choca Mandros y Ximena Dávila

Melissa Paredes fue presentada oficialmente como la nueva conductora de "Estás en todas", donde compartirá pantalla con Jaime 'Choca' Mandros y Ximena Dávila. Su llegada marca una nueva etapa para el programa de los sábados, que busca renovarse tras la salida de Natalie Vértiz.

Melissa Paredes es la nueva conductora de "Estás en todas"

Melissa Paredes regresa a la conducción por todo lo alto. La actriz fue presentada como la nueva figura de "Estás en todas", donde ahora compartirá pantalla con Jaime 'Choca' Mandros y Ximena Dávila. Su llegada marca una nueva etapa para el programa de América Televisión, que busca renovarse y seguir conectando con el público de los fines de semana.

La presentación se dio en vivo y sorprendió a muchos. Melissa apareció en el set con un look elegante y fue recibida con aplausos. Visiblemente emocionada, agradeció la oportunidad de volver a la conducción después de casi cinco años.

"Muy feliz, agradecida. Me encantó el recibimiento. Gracias, Choca. Gracias, América Televisión. Gracias, Otani (el productor). Gracias a toda la producción y ustedes por recibirme en sus casas. De verdad, es lindo. Regreso a la conducción después de cinco años. Anthony Aranda sabe y mi hija está contenta, ilusionada, sigue todo lo que hago. Entiende varias cosas y ya está grandecita", dijo.

Sus palabras reflejan lo importante que es este momento en su carrera. Este regreso se da luego de su paso por la actuación en "Los Otros Concha 2", donde también logró destacar.

Ahora, Melissa apuesta por consolidarse nuevamente como conductora en un programa que busca mantenerse entre los favoritos del público. Además, su incorporación se venía comentando desde hace semanas, pues apareció como conductora invitada, pero recién ahora se confirmó oficialmente.

@ameg_pe 21.03.26 | Melissa Paredes y Ximena Dávila son las nuevas conductora de "Estás en todas" junto a Choca Mandros. Fuente: Estás en todas ♬ sonido original - rizitop🇵🇪

Por su parte, Choca Mandros no dudó en mostrar su entusiasmo por la llegada de Melissa. Aseguró que desde su participación como invitada ya se notaba una buena conexión. También resaltó que su experiencia será clave en esta nueva etapa.

"Estoy contento de recibir a Melissa nuevamente. Cuando nos acompañó como invitada sentimos una química muy natural con el programa y la respuesta del público fue muy buena", comentó. "Ella ya tiene experiencia en conducción y encaja perfectamente en esta nueva propuesta del magazine", agregó.

Ximena Dávila es la otra nueva conductora

El programa también suma a Ximena Dávila como parte de esta nueva etapa. La periodista ahora tendrá un rol más visible junto a Melissa y Choca, pues estuvo como reportera y en producción de "Estás en todas" y ahora será conductora. Choca destacó su crecimiento dentro del espacio.

"Me da mucha alegría porque Ximena trabaja con nosotros desde hace años como reportera y en producción. Tiene experiencia, conoce el formato y vamos a ver a una Ximena más madura profesionalmente", señaló.

Este equipo promete darle un aire fresco al programa. Con estos cambios, "Estás en todas" busca seguir siendo uno de los programas más vistos del fin de semana. La apuesta es clara: combinar experiencia, carisma y cercanía con el público. Melissa, por su parte, también cuenta con el respaldo de su familia y su entorno cercano, quienes celebran este nuevo logro en su carrera.

En conclusión, Melissa Paredes vuelve a la conducción con fuerza y emoción. Su llegada a "Estás en todas" marca un nuevo comienzo en su carrera y una renovación para el programa con Ximena Dávila y Choca Mandros. Con un equipo sólido y buena química, todo apunta a que seguirá ganándose el cariño del público.