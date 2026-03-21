Onelia Molina dedica tierno mensaje a su hermano tras ampay de Mario Irivarren: "El amor incondicional"

Desde que Onelia Molina y todo el Perú vio la infidelidad de Mario Irivarren en Argentina con otras mujeres, la chica reality ha decidido dar por terminada su relación y de manera más madura en comparación a la primera vez. Ahora, ha salido afirmando que el único que mostró el amor incondicional es su hermano.

¡Su hermano es su amor incondicional!

Por medio de sus redes sociales, Onelia Molina sigue mostrándose más fuerte que nunca afirmando que tiene el apoyo de sus seres queridos y que no piensa quebrarse por la falta de Mario Irivarren. Es así como compartió un mensaje especial para su hermano, la persona que siempre la ha acompañado.

"Muy lejos de ser la hermana perfecta, pero si tuviera que arrancarme el corazón para dártelo, lo haría sin dudarlo. Que no me falte nunca mi hermano, porque con él aprendí lo que es amor incondicional", expresó.

Como se recuerda, el hermano de Onelia Molina siempre ha demostrado que cuenta con todo su apoyo en los momentos más difíciles que ha pasao. Además, la odontóloga siempre señaló que su familia es muy unida, y tras terminar su relación con Mario Irivarren tras un ampay a nivel nacional, demostró nuevamente que siempre estará para ella.

Habla sobre su ruptura y el contacto cero

Durante su intervención, Onelia Molina se mostró firme y emocional, explicando cómo tomó la decisión de cerrar este capítulo de su vida. Según la modelo, lo eliminó de todos lados y desea cortar comunicación.

"Hablamos. Le dije varias cosas que tenía que decir y que aclarar. Me contó muchas cosas y bueno, lo eliminé de todos lados, ya no habrá comunicación con él ni ahora ni nunca. Actualmente, yo no lo quiero cerca. No quiero saber de él y como le dije: 'aléjate si tú sientes algo de aprecio, de cariño o lo que sea que puedas sentir por mí'. ", sostuvo la odontóloga.

Además, Onelia subrayó que no desea ningún acercamiento con Mario y que incluso le pidió que se alejara de ella. La modelo puso en duda los sentimientos que Irivarren pudo haber tenido y remarcó que no quiere palabras, llamadas ni imágenes que la conecten con él.

De esta manera, Onelia Molina ha decidido alejarse de Mario Irivarren por completo sin dar vuelta atrás. Además, está apoyándose en sus seres queridos y su querido hermano que siempre estuvo apoyándola en los momentos más difíciles.