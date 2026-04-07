Laura Spoya revela que toma colágeno tras operación y Gerardo Pe la trolea: "Ha venido el chibolo"

Laura Spoya vuelve a estar en el centro de atención luego de ser captada de viaje junto a Sebastián Gálvez, un joven con quien ha sido vinculada en las últimas semanas. Lejos de incomodarse, la modelo optó por tomar la situación con humor y lanzó comentarios que no pasaron desapercibidos.

Laura Spoya asegura que toma colágeno

En la reciente emisión del pódcast 'La Manada', conducido por Laura Spoya, Mario Irivarren y Gerardo Pe, la modelo decidió tomar a la 'chacota' la difusión de imágenes de su viaje a Jamaica junto a su presunto saliente, avivando aún más los comentarios sobre su vida personal.

En medio del programa, Laura interrumpió la pauta para anunciar que tras su accidente debía tomar su 'colágeno', en clara alusión al término popular que se usa cuando una persona mantiene una relación con alguien menor.

"Ustedes saben que estoy con reestructuración en mi columna y hay ciertas cosas que me han recomendado. Me han recomendado el colágeno, es muy importante para mis articulaciones. Después de los 30, el colágeno es una cuestión de estética para la piel, para el pelo y justo ahora me toca el colágeno, pero ahora estoy trabajando", comentó, sorprendiendo a todos en el set.

Ante ello, su compañero Gerardo Pe no dudó en responderle de forma directa: "No me digas que ha venido el chibolo", generando risas en el estudio por la evidente broma.

Lejos de quedarse callada, la ex Miss Perú también aprovechó para lanzar un mensaje a la prensa, en especial a Magaly Medina, quien ha opinado sobre su supuesto vínculo con Sebastián Gálvez.

"Ha habido una mejora sustancial, así que he decidido traer a mi colágeno. A pedido de toda 'La Manada' y Magaly, pedido de la prensa en general. Por favor, que pase mi colágeno", señaló.

Sin embargo, todo formaba parte de una puesta en escena, ya que finalmente le alcanzaron un bote de colágeno en polvo junto a un vaso de agua para consumirlo en vivo, dejando claro que se trataba de una broma para restarle seriedad a la situación.

Laura Spoya responde tras ampay con joven

Luego de su viaje a Jamaica, Laura Spoya fue abordada por un reportero de Magaly, quien le consultó directamente sobre la presunta escapada romántica. Al respecto, la modelo se mostró incómoda y evitó dar una respuesta concreta.

"(¿Has estado de viaje en Jamaica?) Sí, pero no tengo nada que decir. (Tú muestras imágenes con tus amigos, pero nada de Sebastián) No tengo nada que decirte. Lo único que puedo decir es que estoy tranquila y feliz. Es mi vida privada. Qué pesado eres", respondió de forma tajante.

En conclusión, Laura Spoya se mantiene en el centro de la atención por su vínculo con Sebastián Gálvez. Sin embargo, ha optado por no profundizar en el tema, dejando en claro que se trata de su vida privada y tomándolo con humor, tal como lo demostró en su pódcast 'La Manada'.