Yahaira Plasencia hizo reflexión sobre su relación con 'Churrito' Hinostroza: "Cada persona deja un aprendizaje"

Yahaira Plasencia reapareció en el pódcast Café con la Chévez, donde compartió detalles de su vida personal y profesional. La salsera recordó su primera relación con Hernán 'Churrito' Hinostroza y habló con sinceridad sobre sus expectativas. Además, hizo un mea culpa por el polémico "meme de la maletera".

Su primera historia de amor y las lecciones que dejó

Yahaira Plasencia rememoró cómo vivió su primer romance serio, marcado por ilusiones que, con el tiempo, no se cumplieron. La artista confesó que en ese entonces proyectaba un futuro tradicional junto a su pareja, influenciada por el ejemplo de sus padres.

"Yo decía: 'Voy a tener mi enamorado y con él me voy a casar, con él voy a tener hijos'. Creo que muchas chicas pensamos eso, pero después te topas contra la pared y no es así. Yo creo que eso fue lo que me pasó la primera vez que tuve mi enamorado como ya oficial", comentó.

La intérprete explicó que su visión del amor estaba ligada a la estabilidad que observó en su hogar. Sin embargo, con el paso de los años, entendió que las relaciones no siempre siguen ese mismo camino.

"Yo imaginaba esas cosas porque veía el matrimonio de mis papás de tantos años y quería seguir el ejemplo de mi madre, pero la verdad los tiempos han cambiado y hay que saber aceptarlo", añadió.

En esa línea, la cantante destacó que cada experiencia sentimental le dejó aprendizajes importantes. Incluso, mencionó que su relación con Hinostroza, así como otras que tuvo posteriormente, contribuyeron a su crecimiento personal.

"Creo que cada persona que pasa por tu vida te deja un aprendizaje, una lección de vida, creo que fue eso", finalizó.

Yahaira Plasencia hace mea culpa por el "meme de la maletera"

El incidente ocurrió en abril de 2021, en plena pandemia, cuando la cantante celebró su cumpleaños en Cieneguilla pese a las restricciones. Al notar la presencia de autoridades, se ocultó en la maletera de un vehículo para evitar la intervención, pero fue descubierta, lo que generó fuerte exposición mediática y críticas.

A cinco años de ese episodio, Yahaira Plasencia optó por mirarlo con mayor distancia y autocrítica. En el pódcast, admitió que se trató de una mala decisión que hoy le genera vergüenza.

"Sí, son errores que uno con el tiempo dice: 'Qué vergüenza, qué te pasó Yahaira'", comentó, evidenciando una postura más madura frente a lo sucedido.

La artista también contó que, aunque en su momento la situación fue difícil por la presión mediática, actualmente puede tomarlo con humor. Incluso, reveló que su propio entorno cercano mantiene vivo el recuerdo del episodio.

"Mis hermanos me mandan el meme. Yo me río, ahora me río, pero en ese entonces, Dios mío, era una noticia. Yo me sentía la 'Reina del Sur'. Qué fuerte fue eso", agregó.

En conclusión, con estas declaraciones, Yahaira Plasencia busca dar vuelta a la página y mostrar una evolución personal basada en la autocrítica y el aprendizaje. La cantante reconoce errores, valora las experiencias pasadas y deja en claro que cada etapa de su vida ha contribuido a su crecimiento, tanto en lo personal como en lo profesional.