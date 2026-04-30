Gustavo Salcedo responde tras ser consultado por Maju Mantilla y María Pía: "Ya dije mucho"

Aunque Gustavo Salcedo fue visto con Maju Mantilla en varias ocasiones sin sus hijos insinuando sobre una posible reconciliación, pero después apareció la joven veterinaria afirmando que nuevamente estarían saliendo. Ahora, el deportista fue consultado sobre esta situación.

¿Qué dijo Gustavo Salcedo?

El programa 'Amor y Fuego' fue en busca de Gustavo Salcedo para conocer si situación con su aún esposa Maju Mantilla y su aparente saliente María Pía Vallejos. Inicialmente, el deportista trata de evadir responder señalando que respeta el trabajo del reportero, pero que no daría más declaraciones porque aparentemente dijo ya mucha información en su última entrevista.

"Yo respeto tu trabajo, pero no voy a dar ninguna declaración. Gracias por tu tiempo y tu interés. No quiero quedar mal contigo, te agradezco por tu tiempo y tu interés, pero creo ya dije mucho", señaló.

Como se muestra en las imágenes, el deportista se mostró amable todo el tiempo durante la entrevista sorprendiendo a los reporteros por sus actitudes anteriores, con una actitud feliz y calmada ante las preguntas.

María Pía Vallejos hace aclaración tras declaraciones de Maju Mantilla

María Pía Vallejos volvió a pronunciarse en medio de la polémica que la vincula con Gustavo Salcedo. Esta vez, respondió a lo que declaró Maju Mantilla, quien había negado que exista un romance entre la veterinaria y su aún esposo. El tema ha generado todo tipo de comentarios, sobre todo porque las versiones son distintas y el público no deja de opinar.

La veterinaria fue consultada por el programa "América Hoy" y, aunque evitó entrar en confrontaciones directas, dejó clara su postura frente a las declaraciones de Maju. María Pía dejó en claro que no piensa entrar en dimes y diretes, pero tampoco va a retroceder.

"Gracias por tu interés pero no tengo nada más que decir... Hay un terreno al que me quieren llevar y simplemente no voy a caer. Que cada quien saque sus propias conclusiones (¿Entonces tú sigues firme en tu relación con Gustavo?) Yo me quedo con lo que declaró Gustavo", afirmó, dejando ver que su versión es la que toma como válida.

De esta manera, Gustavo Salcedo ha mostrado una reacción muy agradable y sonriendo ante las cámaras, aunque prefirió no dar más detalles de lo que sería su vida privada y amorosa, ya que tanto Maju Mantilla como María Pía Vallejos estarían enviándose indirectas sobre quien estaría en una relación con el deportista.