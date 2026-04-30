Paul Michael se pasa de copas y protagoniza fuerte discusión con Pamela López: "¿Chávarri o yo?"

Pamela López y Paul Michael vuelven a protagonizar un tenso episodio en 'La Granja VIP'. Durante una fiesta dentro del reality, el salsero bebió de más y terminó enfrentándose a su pareja en medio de una escena cargada de celos, que dejó a Pamela visiblemente afectada y entre lágrimas.

Pamela López y Paul Michael discuten en 'La Granja VIP'

El tenso momento ocurrió tras una fiesta en 'La Granja VIP', donde Paul Michael había tomado de más, pese a haberle prometido a Pamela López que no lo haría. Al finalizar la celebración, ella le reclamó por lo sucedido.

En medio de la discusión, él intentó salir con la excusa de ir a la bodega de producción a buscar una crema, pero Pamela trató de detenerlo, lo que terminó intensificando el conflicto. En ese momento, el cantante aseguró que ella estaba intentando manipularlo.

"¿Tengo que hacerte caso?, me están manipulando, pero si te estoy diciendo respeta mi decisión y yo respeto tu decisión de lo que tu no podemos hacer, ¿por qué no respetas mi decisión?", insistía el chalaco.

Por su parte, la trujillana le dijo que intentaba evitar que siguiera tomando con el 'Team Víboras' para que no quedara mal. También le recordó que buscaba prevenir otro enfrentamiento con Diego Chávarri, lo que incomodó al cantante, quien la cuestionó por haberse burlado del tema en vivo y le hizo un reclamo cargado de celos.

"Te pedí que no te burles de mi, esta pelea no ha sido armada. Que tú te burles me haces quedar mal, no sé que tienes con Chávarri, no sé cual es el cariño que tienes con él, pero yo discutí con él no sé si apoyas a Chávarri o ami. ¿Cuál es tu posición, Chávarri o yo?", increpó Paul Michael.

El momento terminó afectando emocionalmente a la expareja de Christian Cueva, quien decidió dar por cerrada la discusión para que él pudiera retirarse. Mientras el salsero se fue a continuar bebiendo con el otro grupo, ella no pudo contener el llanto y se apartó junto a sus compañeros.

"Estás totalmente equivocado, que pena. No, de verdad me frustro mucho, creo que ya fue, acabó", expresó entre lágrimas.

Pamela López llora y recibe el consejo de sus compañeros

Pamela López no pudo contener el llanto al relatar la escena que le hizo Paul Michael. Incluso reveló que, previamente, él le había pedido que dejara de hablar con Diego Chávarri tras la discusión que ellos tuvieron por un arroz con pollo.

Ante ello, su compañera de reality, la actriz Celine Aguirre, intervino para hacerle ver que no debía tolerar ese tipo de actitudes.

"¿Tú vas a seguir aguantando las inseguridades de él? Porque eso no te corresponde a ti, no son tuyas, es un rollo de él, que lo solucione él. Eso es un maltrato, ¿te estás dando cuenta? Es un tipo de maltrato", le aconsejó la actriz.

En conclusión, Pamela López y Paul Michael terminaron envueltos en una fuerte pelea luego de que él se pasara de tragos, en medio de celos y constantes menciones a Diego Chávarri que terminaron empeorando todo. El enfrentamiento dejó en evidencia inseguridades en la relación y acabó con la trujillana afectada emocionalmente.