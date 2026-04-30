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Exesposa de Alfredo Zambrano se luce junto a Magaly Medina tras graduación de su hija: "Feliz"

Claudia Almenara, exesposa de Alfredo Zambrano, coincidió con Magaly Medina en la graduación de su hija y llamó la atención al mostrarse juntas.

Claudia Almenara, la exesposa del notario y Magaly se lucieron juntas en la graduación de Silvana.
Claudia Almenara, la exesposa del notario y Magaly se lucieron juntas en la graduación de Silvana. (Composición Karibeña)
30/04/2026

Magaly Medina llamó la atención al viajar a Boston para asistir a la graduación de la hija de su esposo, Alfredo Zambrano, en una reconocida universidad. Sin embargo, más allá del importante logro académico, lo que realmente sorprendió fue verla compartiendo el momento junto a Claudia Almenara, la expareja del notario. 

Magaly Medina y la exesposa de Alfredo Zambrano juntas

Claudia Almenara celebró con orgullo el logro académico de su hija, Silvana Zambrano, quien obtuvo una maestría en Northeastern University, en Boston. A través de sus redes sociales, la abogada difundió imágenes de la ceremonia, donde estuvo acompañada por Magaly Medina y Alfredo Zambrano, mostrando un ambiente familiar cercano en una fecha especial.

Además de la graduación, también compartió momentos posteriores a la ceremonia, como una cena de celebración en la que participó la conductora de 'Magaly TV' y su exesposo, evidenciando la buena relación entre todos durante este importante acontecimiento.

"Feliz de seguir celebrando tus logros hija hermosa", escribió la abogada y exjueza de familia. 

Por su parte, Magaly Medina también publicó contenido del evento y etiquetó a Claudia Almenara, dejando ver la buena relación entre ambas. En uno de los clips se les observa sonrientes durante la ceremonia, lo que ayudó a descartar versiones de un supuesto distanciamiento.

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"Felices con nuestra recién graduada. Máster Counseling Psychology", expresó la presentadora en sus redes sociales. 

@jojoitaz

Exesposa de Alfredo Zambrano

♬ sonido original - Jojozz

¿Quién es la exesposa de Alfredo Zambrano?

Claudia Almenara es abogada egresada de la Universidad San Martín de Porres. En sus redes se presenta como abogada, exjueza de familia y conciliadora extrajudicial, además de brindar asesoría legal.

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Con el paso de los años ha consolidado una trayectoria en el ámbito jurídico. Entre sus logros, destaca su labor como jueza de familia en la Corte Superior de Lima y, en 2021, su designación como presidenta del Instituto Peruano de Derecho de Familia.

En el plano personal, su relación con Alfredo Zambrano se inició en la etapa universitaria y fruto de ello nació su hija Silvana. Con el tiempo, ambos tomaron caminos distintos tras atravesar diversos conflictos legales.

En conclusión, Claudia Almenara, Magaly Medina y Alfredo Zambrano coincidieron en la graduación de Silvana y dejaron ver que, pese a su historia, hoy mantienen una relación tranquila y respetuosa en un momento importante para su hija.

Temas relacionados Alfredo Zambrano Claudia Almenara Magaly Medina relación Silvana Zambrano

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