Christian Cueva revela que está pagando deuda a la FIFA para seguir jugando: "Son 5 millones de dólares"

El pelotero Christian Cueva se encuentra en medio de una lio legal con Pamela López por el tema de sus hijos y su divorcio. Ahora, ha revelado que no todos sus ingresos son para él, ya que tiene que pagar una fuerte deuda a la FIFA para seguir jugando.

Fuerte deuda con la FIFA

En el programa 'Amor y Fuego', Christian Cueva ha decidido responder a las preguntas de los conductores de televisión. Cuando conversaban por el tema de la pensión de sus tres menores hijos, el futbolista señala que también se encuentra pagando una fuerte deuda para poder seguir jugando.

"No es que siempre he ganado una cantidad muy grande, todo ha sido muy progresivo. Sucedió una etapa en mi carrera donde yo pierdo un tema de FIFA, que es de conocimiento público, que hasta el día de hoy tengo que ver la manera de cómo pagarlo para yo poder seguir jugando ¿Cuánto te ha salido eso? cinco millones y medio", declaró.

Es así como el 'Aladino' empieza a explicar cómo es que sucedió esta deuda de 5 millones y medio de dólares a la FIFA, pero que lo estaría pagando junto a su antiguo club de México.

"Pasó esto con el club Do Santos de Brasil, para que tú puedas salir libre, tres meses no te pagan y hubo un desconocimiento del abogado ahí donde sucedieron estas cosas. Este tema todavía lo tengo en pie, sigo pagando y me dan la posibilidad de hacerlo en partes, sino no puedo jugar. En realidad es una deuda que comparto con el equipo de Pachuca, que es de México, una deuda compartida", señaló.

Sobre la propuesta de conciliación de Christian Cueva

El pelotero junto a su abogada decidieron mostrar el documento de propuesta de conciliación a los conductores de 'Amor y Fuego'. Es así como Christian Cueva el habría propuesto a Pamela López entregarle una pensión económica de 18 mil soles, pagar un seguro de salud para sus menores, cancelar la deuda de 60 mil soles que la influencer no pagó.

Así mismo, también le iba a entregar todos los bienes conyugales que adquirieron juntos desde que se casaron, que incluye una camioneta valorizado en 50 mil dólares y un terreno de 150 mil dólares. Además, el 'Aladino' entregaría el departamento que viven actualmente sus hijos al nombre de ellos.

De esta manera, Christian Cueva no se encontraría en la mejor situación económica y estaría ofreciendo la pensión de alimentos que puede entregar a sus hijos con Pamela López, ya que tendría una fuerte deuda con la FIFA que está terminando de pagar poco a poco.