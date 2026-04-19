Paul Michael se reencuentra con su abuelita, pero ella le reclama: '"Pamela López llora mucho"

Varios participantes siguen en el programa de convivencia 'La Granja VIP', entre ellos se encuentra Paul Michael que últimamente ha estado peleando con Pamela López. Ahora, fue su propia abuelita del joven cantante quien le reclamó por esta situación.

Abuelita de Paul Michael le reclama de Pamela López

Como en cada semana, un participante del programa 'La Granja VIP' es sorprendido por un familiar. Es así como en esta ocasión Paul Michael es sorprendido por su abuelita, con quien se da un gran abrazo y le dedica unas tiernas palabras.

"Lo he extrañado, él es mi corazón. Él es mi hijo dorado, lo quiero mucho, es mi tesoro", expresa la abuelita, y el joven cantante comenta: "Ada es mi madre, mi abuela, mi amiga, es la persona que me dio todo el amor. Siempre va ser mi madre, igual mi abuelo que está en el cielo".

Todo iba bien, conversando sobre lo último que pasaba en su entorno familiar cuando por problemas de la señala, el programa decide regresar a la eliminación, pero antes de ello se le escucha decir un reclamo de la abuelita.

"Mucho llora la Pamela López", se le escucha decir la abuela, donde recordamos que en los últimos días la Influencer ha estado peleando con Paul Michael.

La panelista fue quien se dio cuenta sobre este reclamo del pariente de Paul Michael. Como se recuerda, cada vez las discusiones de la pareja suele durar más tiempo y ha causado un poco tensión dentro del programa reality.

¿Cómo inició su relación?

La relación de Pamela López y Paul Michael se dio hace más de un año, cuando ambos se conocieron en el cumpleaños del cantante. Desde entonces, la pareja fueron vistos en constantes fiestas y poco a poco ingresaron dentro de la farándula peruana.

La influencer señaló que el joven artista suele ser muy cercano a sus tres menores hijos y le agrada aquel trato familiar. Además, se fueron mostrando en redes sociales como una familia que viaja y comparte, pero todo eso habría cambiado cuando la pareja ingresó al programa reality.

De esta manera, Pamela López y Paul Michael no estarían pasando por un buen momento dentro del programa reality. Es así como la abuelita del joven cantante sorprende a su nieto al aparecer y contándole un poco sobre su entorno familiar en el último mes, pero también le reclama porque la influencer 'KittyPam' para llorando todo el tiempo.