Alejandra Baigorria continúa su viaje familiar a China, pero sin Said Palao ¿Lo manda de regreso?

Hace unos días, Alejandra Baigorria fue cuestionada por aparentemente haber perdonado a Said Palao tras realizar viaje juntos con toda la familia a España y dedicarle emotivas palabras. Ahora, el chico reality se regresa solo al Perú y la empresaria continúa con su recorrido.

Said Palao se regresa solo al Perú

La empresaria Alejandra Baigorria contó a sus seguidores que su viaje todavía no ha terminado. Después de estar varios días en Madrid con su familia y Said Palao, reveló que ahora tomarán un nuevo vuelo a un destino más lejos.

"Estamos en el salón del aeropuerto, un viaje más, un destino más. Ahí está Sergio, ya estamos listos para abordar un nuevo avión, de acá son 11 horas hasta mi destino", menciona la empresaria en una de sus historias enfocando a algunos integrantes de su familia.

Luego, la 'rubia de Gamarra' comparte fotografías ya abordo del avión donde se sentó junto a su hermano Sergio Baigorria y reveló que su destino en esta ocasión, es China.

Por su parte, Said Palao estuvo presente en los últimos días en su viaje a España junto a toda la familia, donde se confirmó su reconciliación ya que compartió una foto con Alejandra Baigorria. Aunque ahora, ya estaría de regreso al Perú y no acompañaría a su esposa a China.

"De vuelta a casa", expresó en sus historias desde el avión.

Historia de Alejandra Baigorria y Said Palao

Said Palao comparte fotografía junto a Alejandra Baigorria

Por medio de sus redes, Said Palao ha sido el primero en demostrar que estaría haciendo puntos para reconciliarse con Alejandra Baigorria. Primero derrochó amor cuando la empresaria estuvo en la alfombra roja de un evento donde fue premiada en España. Así mismo, la 'gringa' le dedicó un mensaje de agradecimiento a su esposo por apoyarla, a pesar de haberlo dejado de lado por varios meses.

Ahora, ambos se encuentran viajando con el resto de la familia por Barcelona visitando varios lugares turísticos. El chico reality no pudo evitar no compartir una fotografía de ambos juntos por primera vez desde aquel ampay en Argentina hace un mes. En la foto se puede observar como ambos juntas sus rostros sonriendo muy felices y Said acompañó la publicación con una canción romántica.

De esta manera, todo parece indicar que Said Palao logró que Alejandra Baigorria lo perdonará. Aunque ahora, la empresaria continúa su viaje a China junto al resto de su familia, pero el chico reality se regresa solo al Perú.