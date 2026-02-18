Youna impacta al decir que agarrará a "besos y cariños" a Samahara Lobatón cuando viaje a EE.UU.

Youna volvió a encender la farándula tras hablar sobre Samahara Lobatón y su posible viaje a Estados Unidos. El barbero sorprendió al mostrarse calmado y hasta cariñoso al referirse a la madre de su hija, dejando frases que rápidamente se volvieron virales entre sus seguidores y programas de espectáculos.

Youna revela que Samahara Lobatón viajaría pronto

La polémica se reactivó cuando Youna fue consultado sobre el viaje de Samahara a Estados Unidos. Sin esquivar el tema, el influencer respondió con tranquilidad y dejó entrever que el encuentro entre ambos podría darse más pronto de lo que muchos imaginan.

En medio de la entrevista, Youna explicó que, pese a las peleas del pasado, ahora mantiene una relación más tranquila con Samahara por el bienestar de su hija. Incluso habló del posible viaje con naturalidad y sin tensión.

"Estamos viendo, estamos viendo cuándo, pero parece que pronto, parece que pronto, ¿eh?", comentó en un enlace con "Magaly TV La Firme", generando sorpresa en el set y en redes sociales.

Durante la conversación, también dejó claro que su vínculo con Samahara será permanente por su rol como padres. Youna remarcó que, más allá de sus diferencias, siempre tendrán contacto por su pequeña. Además, el barbero aclaró su situación sentimental actual, descartando cualquier relación amorosa.

"Yo soy el papá de su hija y ella me va a tener que ver toda la vida y si yo tengo una mujer más adelante mi mujer va a tener que aceptar que voy a tener que ver a Samahara", señaló con firmeza. "Ahorita soy soltero, super soltero. Yo no tengo nadie, no salgo con nadie... Me alegra saber que esta vez me enlazo contigo y no para pelear, sino para hablar bien de la mi hija y nada", dijo.

La frase que desató reacciones en redes

Uno de los momentos que más llamó la atención fue cuando se habló del carácter impulsivo de Samahara. Lejos de atacarla, Youna optó por mostrarse comprensivo y pedir paciencia, algo que sorprendió a muchos seguidores que recordaban sus antiguas discusiones públicas. En esa línea, el influencer aseguró que prefiere entender su forma de ser antes que entrar en conflictos.

"Todos esperamos eso solamente que Samahara es el problema siempre hay que entenderla nada más y hay que darle espacio", expresó.

Sin embargo, lo que realmente encendió las redes fue su comentario sobre el reencuentro en Estados Unidos. Con tono relajado y una sonrisa, soltó la curiosa frase.

"Como decía el gran Vicente Fernández, a las mujeres hay que adorarlas, hay que amarlas nada más y matarlas con besos y cariños", acotó Magaly. "Acá la mato yo con besos y cariños cuando venga, tranquila", dijo sonriendo que generó todo tipo de opiniones entre fans y curiosos.

En conclusión, Youna dejó en claro que, pese a las polémicas y las indirectas del pasado, hoy busca mantener la calma y priorizar a su hija y su recuperación. Su actitud más madura y conciliadora marca un nuevo capítulo en su relación con Samahara, dejando atrás las peleas que muchos llamaban su "novela" en redes y apostando por una convivencia más tranquila como padres.