Youna revela si aceptaría retomar su relación con Samahara Lobatón: "Nunca puedo decir nunca"

Desde hace días, Samahara Lobatón viene ayudando a Youna para que pueda tener más alcance en su rifa para poder costear su tratamiento en Estados Unidos. Es así como ahora habló sobre aquella relación que tiene con la madre de su hija.

¿Qué dijo Youna sobre Samahara?

El programa de 'Magaly TV: La Firme' estuvo en una comunicación directa con Youna desde Estados Unidos, donde habló sobre los recientes en vivos que realizaba con Samahara Lobatón. Contando así que su buena relación como padres viene desde hace muchos meses atrás.

"Cuando Samahara vino aquí, mi hija estaba cerca y nos encontramos después de tiempo por varios días juntos, nos llevamos bien, conversamos muchísimo. La relación está bien desde hace mucho tiempo, pero lo hemos expuesto ahora por la rifa, mientras conforme hicimos los live, se hizo la 'novela turca'", expresó.

Así mismo, el joven también comentó que viene teniendo una buena relación con la madre de la influencer, Melissa Klug. Esta buena amistad se debe desde mucho tiempo antes y cuando le informó sobre su cáncer, le brindaron su apoyo.

"Con la señora Melissa me llevó bien desde hace más de un año, (odia más al otro que a ti) siempre hubo muchísimo respeto, me brindó su apoyo por el cáncer", dijo.

¿Piensan regresar?

Durante la conversación, Magaly desliza que de las cenizas podría reavivar el amor entre ellos dos. Ante esto, Youna deja en claro que se llevan bien como padres, pero como pareja sería algo muy difícil porque tienen puntos de vista diferentes que eran causa de sus problemas en su relación pasada.

"Ambos tenemos puntos de vista diferentes, no creo que pueda pasar algo más entre nosotros, nunca puedo decir nunca, uno no sabe lo que pase, pero por el momento, estamos bien, nos llevamos súper bien, compartimos", dijo el joven ante el medio de comunicación.

En otro momento, también habló sobre su estado de salud donde señala que a raíz de la leucemia que padece no puede trabajar y tener un ingreso económico. Además, que es una enfermedad tendrá que vivirlo toda su vida y espera poder recuperarse poco a poco.

De esta manera, Youna se encuentra en una buena relación con la madre de su hija, Samahara Lobatón. Ambos viene haciendo parte de la 'telenovela turca' para poder contar sobre sus cosas y también generar algo para los gastos que no puede costear por su enfermedad. Aunque tampoco descartan poder regresar como pareja en un futuro.