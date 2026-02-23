Josi Martínez se pronuncia sobre Valentino tras denuncia por agresión: "Tiene que asumir su error"

Por medio de las redes, se ha revelado imágenes donde Valentino habría agredido fuertemente contra una joven que terminó hospitalizada con algunos huesos rotos. Ante esto, el influencer Josi Martínez se pronunció sobre su excompañero de reality.

Josi Martínez sobre agresión de influencer a mujer

En el podcast 'Sin más que decir', Josi Martínez fue consultado sobre la situación de Valentino, como se recuerda ambos participaron juntos en el reality 'Esto es Guerra' en varias competencias. Ahora, comentó sobre la denuncia que tiene el influencer por agresión a una mujer.

"Te comento, en algún momento me ha pasado este tipo de situaciones y yo siempre me he mantenido al margen; a pesar de que sea una mujer, no podemos faltarle el respeto, no estamos en las mismas condiciones. Yo no le puedo pegar a una mujer porque eso ya está mal", expresó.

Así mismo, señaló que desconoce cómo sucedieron las cosas a detalle sobre la gresca que tuvo Valentino, pero le aconsejó que sus acciones fueron erróneas y solo le queda aceptar lo que hizo.

"No sé cómo habrá sido la pelea, quién inició y todo eso, porque todas las historias son diferentes, pero yo le aconsejaría que no estuvo bien lo que hizo y, lamentablemente, tiene que asumir su error y pedir disculpas", declaró.

¿Qué dijo Valentino?

Tras ser acusado de haber golpeado fuertemente a la joven siendo enviada al hospital por fracturas, el influencer Valentino decidió pronunciarse por sus redes sociales con un video negando este tipo de agresión.

Inicialmente, aclaró que no se puede agredir a una mujer, pero que actuó en defensa propia al ver que agredían a su hermano por esta persona. Es así como actuó de manera errónea.

"Me siento frustrado, me siento mal (...) quiero dejar en claro que en ningún momento patee a nadie, no rompí costillas, no rompí huesos, no fracturé el pie absolutamente a nadie. Cuando nos enteramos de las lesiones que tenía, mi familia y yo nos pusimos en contacto con ellos para querer ayudarla. Ella estaba en el hospital con su pie fracturado, yo no le había ocasionado eso, pero me interesé en poder ayudarla",. agregó.

De esta manera, Josi Martinez decidió aconsejar al influencer Valentino que debe aceptar sus actos cometidos tras la denuncia de agresión a una mujer que terminó en el hospital con fracturas. Además, señala que nunca se debe golpear a una mujer así sea por un familiar.