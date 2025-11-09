RADIO KARIBEÑA EN VIVO
¿Gisela Valcárcel regresa a la televisión? La 'Señito' deja entrever posible proyecto

Gisela Valcárcel fue vista este domingo frente a un reconocido canal y deja entrever posible proyecto televisivo que mantiene expectante a su público.

Gisela Valcárcel causa revuelo al ser vista frente al canal y da pistas sobre su futuro en TV
Gisela Valcárcel causa revuelo al ser vista frente al canal y da pistas sobre su futuro en TV (Composición: La Karibeña)
09/11/2025

Gisela Valcárcel volvió a acaparar la atención durante la caminata 'Dame esos 5K', cuando una pregunta sobre su posible regreso a Panamericana Televisión generó rumores. La conductora, ícono de la televisión peruana, dejó entrever con gestos y palabras que su relación con el canal sigue vigente, mientras el reciente cambio de propietario aviva las dudas sobre su futuro en la pantalla chica.

La 'Señito' y la incógnita del regreso a la televisión

Durante la caminata 'Dame esos 5K', Gisela Valcárcel acaparó la atención al ser abordada por la exvoleibolista Rocío Miranda, quien le preguntó si tenía planes de volver a las pantallas de Panamericana Televisión, canal que fue clave en su trayectoria profesional.

"¿Regresas a las pantallas de Panamericana?", preguntó Miranda con evidente curiosidad. La conductora respondió entre sonrisas: "Hoy día. Hoy día estoy en la esquina. Pero hoy día estoy en la esquina, agradecidísima con Panamericana. Gracias", lo que despertó especulaciones inmediatas entre los presentes y en redes sociales.

El momento más llamativo se produjo cuando Gisela hizo un ademán como si subiera las escaleras del canal, generando sorpresa entre los asistentes y quienes seguían la transmisión. Rocío Miranda reforzó el peso simbólico de la pregunta recordando que: 

"Panamericana había sido tu casa por tantos años, Gisela", evocando la larga trayectoria de la conductora en programas emblemáticos de la televisión peruana.

Tras esta breve interacción, Gisela continuó su recorrido, dejando abierta la duda sobre si su paso por el canal fue una coincidencia o una señal de un posible regreso a la conducción.

Rumores sobre su participación en la compra de Panamericana

La expectación aumentó después de confirmarse que Panamericana Televisión cambió de propietario. La familia Schütz vendió el canal, motivada por deudas acumuladas, a los empresarios mineros Jimmy Pflicker y Enrique Franco, quienes designaron a Susana Umbert como figura clave de la nueva administración.

El nombramiento de Umbert generó especulaciones. La exproductora Pati Lorena señaló en TikTok que la cercanía de la ejecutiva con Gisela Valcárcel podría haber influido en la decisión.

 "¿Quién estaría detrás de todo esto? ¿Quién es su pinky, con quién anda para arriba y para abajo, que se van a comprar programas...? Con la Gise. La Gise tiene que estar detrás de todo eso también", indicó Lorena, sugiriendo que la conductora podría jugar un papel estratégico en la operación.

Lorena destacó además la reputación de Valcárcel como empresaria televisiva, insinuando que su experiencia y credibilidad habrían dado confianza a los nuevos propietarios. "El minero ha comprado, con esa confianza, porque Gisela sí es una empresaria televisiva, dijo pongo la plata", afirmó.

La presencia de Gisela Valcárcel frente a Panamericana y las declaraciones sobre la compra del canal reavivan las especulaciones sobre su futuro en la televisión peruana, mientras los rumores sobre su participación en la nueva administración añaden un giro inesperado a la historia.

Karibeña