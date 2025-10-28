RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Repartidor sufre aparatosa caída en una tumba durante funeral y las redes explotan: "Servicio hasta el más allá"

Un repartidor de flores protagonizó una escena inesperada al caer en una fosa abierta durante un funeral. El video generó millones de reproducciones y miles de comentarios en redes.

Repartidor de flores cae en una fosa durante un funeral y el video se vuelve viral en TikTok.
Repartidor de flores cae en una fosa durante un funeral y el video se vuelve viral en TikTok. (Composición: La Karibeña)
28/10/2025

Un insólito accidente durante un funeral se volvió viral en TikTok luego de que un repartidor de flores cayera por accidente en una fosa abierta del cementerio. La escena, grabada por una asistente al sepelio, generó asombro y risas entre los presentes y ya supera los 58 millones de reproducciones en la plataforma.

El inesperado accidente durante la ceremonia

El video fue publicado en TikTok por la usuaria @zuly_bd, quien captó el momento exacto en que un joven repartidor llegó al funeral con un gran arreglo floral entre las manos. En las imágenes se ve cómo intenta avanzar entre los asistentes para entregar las flores, sin notar que frente a él estaba la fosa abierta donde minutos después sería colocado el ataúd.

En cuestión de segundos, el joven dio un paso en falso y cayó directamente dentro del hueco, ante la mirada atónita de todos los presentes. El silencio del momento fue rápidamente reemplazado por exclamaciones de sorpresa y algunas risas nerviosas. Mientras unos asistentes se acercaron para auxiliarlo, otros no pudieron evitar registrar el insólito episodio con sus celulares.

Afortunadamente, el repartidor logró salir del pozo sin heridas graves y, en un gesto que desató aún más carcajadas, recogió nuevamente las flores y continuó con su labor. La escena contrastó con el ambiente solemne del funeral, lo que generó comentarios divididos entre quienes lo tomaron con humor y quienes consideraron que se trataba de una falta de respeto involuntaria.

@zuly_bd

♬ sonido original - Ramders Franco❤️

Las reacciones en TikTok

El clip superó rápidamente el millón de "me gusta" y se convirtió en uno de los videos más comentados de los últimos días. Miles de usuarios recurrieron al humor para describir lo sucedido, destacando la ironía del momento. Entre los comentarios más populares se leen frases como: 

"¿También piden a domicilio desde el más allá?", "Pasaron del llanto a la risa en un segundo" y "La ubicación dio justo ahí y él cumplió con la entrega". Otros internautas optaron por un tono más sarcástico: "El muerto viendo que le ganaron lugar", escribieron entre risas. Incluso algunos elogiaron la actitud del joven al retomar su trabajo pese al accidente: "Entrega a domicilio. Excelente servicio", comentó un usuario destacando su profesionalismo.

Reacciones en TikTok al video del repartidor,
Reacciones en TikTok al video del repartidor.

Aunque el episodio generó controversia por ocurrir en un contexto de luto, la mayoría coincidió en que fue un accidente desafortunado que terminó volviéndose viral. El video del repartidor que cayó en la fosa desató risas y recordó cómo, en la era digital, incluso los momentos más solemnes pueden hacerse tendencia en segundos.

