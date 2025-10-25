Alejandra Baigorria responde a críticas por supuesto mensaje a Onelia: "No todo gira en torno de alguien"

La empresaria y chica reality Alejandra Baigorria volvió a ser tema de conversación luego de compartir un video en sus redes sociales que muchos interpretaron como una indirecta para Onelia Molina, la actual pareja de Mario Irivarren. Sin embargo, la empresaria salió al frente y dejó las cosas claras: no todo lo que hace tiene una dedicatoria.

Alejandra Baigorria lanza video con mensaje fuerte

Alejandra Baigorria volvió a llamar la atención de sus seguidores tras publicar un video en TikTok que muchos interpretaron como una indirecta para Onelia Molina, la actual pareja de Mario Irivarren. El viernes 24 de octubre, Ale compartió el clip donde aparece segura, interpretando una canción con una letra bastante directa. Inmediatamente, los usuarios comenzaron a especular.

"Nunca se aplaude antes de tiempo", escribió la también participante de "Esto es Guerra" junto al video que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

El video causó revuelo, ya que en él Alejandra interpreta una letra bastante fuerte del tema "La Krik", de la artista An G. Esta canción se ha vuelto viral en redes por su mensaje desafiante y de empoderamiento femenino.

"Se te puede multiplicar las cosas feas que tú me deseas, ¿qué se siente subir una imagen tirándome pulla y que yo no la vea? Se te ve, no me soportas, estás llena de odio y eso que apenas voy por el primer episodio", se escucha.

Para muchos, esas frases parecían una clara indirecta dirigida a Onelia, con quien Alejandra ha tenido algunas tensiones dentro del reality. Pero lo cierto es que en ningún momento la rubia mencionó nombres ni dio pistas de a quién se refería.

Los comentarios no tardaron en aparecer y varios usuarios llenaron su publicación con mensajes especulando sobre el verdadero significado del video. Algunos incluso la acusaron de estar "obsesionada" con la novia de Mario Irivarren, lo que hizo que Alejandra decidiera responder directamente.

Alejandra responde con todo en redes

Una seguidora escribió un comentario criticando su publicación. Ale no se quedó callada y le respondió sin perder la calma, pero con un toque de ironía.

"Ella dice que no llegó a pelear y lo primero que hace es tirar indirectas. Ya debe dejarse de rencores y competir sin vivir pendiente de otras personas", se lee. "Amiga, no todo gira en torno de alguien, es un TikTok. Allá si te sientes aludida tú, mi reina, besos y bendiciones. Es un trend", aclaró Baigorria.

De esa manera, la empresaria cerró el tema y dejó en evidencia que no busca polémicas, sino simplemente divertirse en redes, como cualquier otra figura pública. Además, dejó claro que no todo lo que publica tiene una segunda intención, sino que forma parte de las tendencias virales que disfruta compartir con sus seguidores.

Fuerte y enfocada en sus metas. Actualmente, Ale se encuentra en una de sus mejores etapas personales y laborales. Ha regresado con fuerza a "Esto es Guerra" y asegura que está más enfocada que nunca en sus proyectos.

En conclusión, aunque sus publicaciones siempre generan comentarios y especulaciones, Alejandra Baigorria dejó claro que no vive pendiente de la polémica. Fiel a su estilo directo, la "Gringa de Gamarra" prefiere tomarse las cosas con humor, disfrutar de las tendencias y seguir trabajando.