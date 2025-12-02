Rosángela Espinoza y Tracy Freundt protagonizan tenso cruce durante concurso infantil: "Tengo que ser sincera"

La final del concurso "Animaciones de fiestas infantiles" en el programa 'Mande Quien Mande' se convirtió en un escenario de tensión entre dos figuras de la televisión: Rosángela Espinoza y Tracy Freundt. Ambas fungían como jurado junto a Brenda Carvalho, pero un cruce de opiniones sobre la evaluación de los concursantes desató un inesperado momento de polémica.

El cruce en vivo entre Rosángela Espinoza y Tracy Freundt

El conflicto comenzó cuando Rosángela Espinoza cuestionó la supuesta falta de "rigurosidad artística" al evaluar una de las coreografías de los participantes. La también conocida como 'Chica Selfie' señaló que el desempeño debía ser analizado con mayor detalle. La reacción no se hizo esperar: Tracy Freundt defendió la importancia de valorar la "conexión emocional con el público infantil".

Lejos de suavizar la situación, Rosángela agregó un comentario cargado de ironía: "Si gusten que yo sea diferente y no diga la verdad, diré que les salió bonito", generando risas en el set y dando pie a que algunos espectadores interpretaran que imitaba a Tracy. La exmodelo de Habacilar respondió con diplomacia:

"Yo siempre pienso en decir lo bueno primero para después mencionar las cosas que pueden mejorar. Está superbueno que sea directa, pero creo que con amor y respeto a las personas se puede lograr mucho", señaló Tracy, intentando calmar la tensión en el programa.

El intercambio dejó claro que ambas compartían la pasión por su rol como jurado, pero diferían en la forma de comunicar sus observaciones.

Reacciones tras la polémica

Tras el episodio, Rosángela Espinoza aclaró su postura y dejó entrever que su reciente ingreso al mundo de los shows infantiles influye en la percepción que otros colegas puedan tener sobre ella:

"Considero que, como soy nueva, siento que no me hablan mucho, pero estoy tranquila porque sé mi trabajo y soy profesional. Aunque sea animadora de show infantil, tengo que ser sincera y aquí estoy de jurado mostrando mi experiencia; por eso, la sinceridad es ante todo para mejorar", explicó la modelo.

Por su parte, Tracy Freundt mantuvo la calma y negó cualquier desplante hacia Rosángela, destacando el respeto profesional que tiene por ella y por los participantes:

"Jamás, imagínate. Tanto Brenda (Carvalho) como yo siempre hemos tenido buena vibra. Rosángela es una chica talentosa y tiene las herramientas para llegar a los niños. Le deseo lo mejor a ella y a todos los participantes, porque trabajar con niños es delicado y hay que ser conscientes de eso", concluyó.

El intercambio entre Rosángela Espinoza y Tracy Freundt mostró las diferencias en su enfoque profesional, pero también dejó en evidencia la pasión y compromiso de ambas con el mundo de la animación infantil. Mientras Rosángela defiende la honestidad y su frescura en el rubro, Tracy apuesta por un equilibrio entre crítica y respeto.