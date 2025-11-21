Madre de Milett Figueroa confirmaría que Marcelo Tinelli tendría problemas económicos: "Los tenemos todos"

Hace unos meses, la prensa argentina reveló una supuesta información sobre los problemas económicos de Marcelo Tinelli. Ante esto, Milett Figueroa decidió no pronunciarse o responder, pero fue su madre Doña Martha quien decidió aclarar todo los rumores.

Doña Martha sobre los problemas de Tinelli

En el programa 'Amor y Fuego', la madre de Milett Figueroa llegó para responder algunas preguntas alrededor de su hija y la relación que tiene con Marcelo Tinelli. Es así como le consultaron sobre los rumores de los problemas económicos que tendría el argentino.

Al momento de responder, Doña Martha señala que sí sería cierto sobre sus problemas económicos, pero sería algo que todos pasan: "Se toman las cosas con tanta grandiosidad. Problemas empresariales los tenemos todos, y por ser figura pública se hace más notorio".

A pesar de confirmar los problemas que tendría la pareja de su hija, afirmó que podrá recuperarse plenamente. Doña Martha no dudó en elogiarlo por todo su trabajo en más de 30 años de vida artística y confíe en que saldrá adelante.

"Es un hombre que trabaja más de 30 años. Él sabe lo que hace, corrige sus cosas, cómo solventa sus cosas. Y parte de Argentina sabe cómo las ha conseguido, con la inteligencia que tiene. Por eso es el productor número 1", comentó.

No podrán destruirlo

La madre de la modelo peruana señaló que hay personas que siempre hablan mal de Marcelo Tinelli y que quieren verlo mal, pero reafirma que nadie podrá contra el argentino porque será una persona que siempre brillará demostrando su trabajo.

"No creo que se ha unido un grupo de jaurías, con almas miserables, a apagar la luz de una persona que es número 1, ¡y no lo van a lograr jamás!", señaló Doña Martha.

Como se recuerda, la señora también forma parte de la serie 'Los Tinelli' que ha tenido grabaciones en el Perú con la participación especial de Milett Figueroa. La madre de la peruana comentó que tiene varias escenas donde la familia comparte junta y lo ha pasado muy bien durante las grabaciones.

De esta manera, Doña Martha ha demostrado que forma parte de la familia y planes de los Tinelli. Además, confirmó que efectivamente la pareja de su hija Milett tendría algunos problemas económicos, pero que sería algo normal en toda vida y está firme que podrá salir adelante, ya que tiene toda una trayectoria que lo respalda.