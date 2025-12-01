Pamela Franco compartió romántica sorpresa que le realizó a Christian Cueva: "Quiero verte sonreír siempre"

El romance entre Pamela Franco y Christian Cueva volvió a colocarse en el centro de la conversación pública. En las últimas horas, la cantante generó una ola de reacciones en redes sociales luego de publicar emotivas historias dedicadas al futbolista por su cumpleaños número 34, celebrado en Ecuador.

Una sorpresa llena de pétalos, globos y mensajes de amor

Pamela Franco decidió preparar una celebración íntima para Christian Cueva y compartió parte de ese momento en sus redes. En uno de los videos se observa a la cantante decorando una habitación con pétalos rojos, globos y arreglos florales. En las paredes resaltaban frases como "Te amo" y "Hasta el Fin del Mundo", detalle que acompañó con un mensaje directo para el futbolista.

"Te amo, mi amor, quiero verte sonreír siempre. Lo mejor para ti, hoy y siempre", escribió la cumbiambera.

La cantante también publicó un clip en el que sorprende a Cueva con un bolso rojo. En la grabación se puede ver al 'Aladino' acercándose a ella con una sonrisa, rodeándola por la cintura, bailando juntos y sellando el momento con un beso. Junto a esas imágenes, Pamela añadió otra dedicatoria cargada de emoción:

"Te amo. No sabía cómo sorprenderte. Te amo mucho y todo lo que hago por ti es con amor".

La reacción del futbolista, quien disfrutó cada detalle preparado por su pareja, alimentó nuevamente los comentarios sobre la estabilidad de su relación, especialmente luego de semanas marcadas por escándalos y declaraciones cruzadas.

Pamela Franco dedica saludo a Christian Cueva en su cumpleaños

La cantante de cumbia Pamela Franco causó revuelo en redes sociales al dedicar un emotivo mensaje a su pareja, el futbolista Christian Cueva, con motivo de su cumpleaños número 34.

Este gesto ocurrió después de los recientes conflictos mediáticos entre Pamela Franco y Pamela López, la esposa legal de Cueva, con quien la cumbiambera protagonizó un intercambio de declaraciones que generó gran atención en los medios.

Desde Arequipa, donde se encontraba por compromisos de trabajo, Franco compartió en sus historias de Instagram un emotivo video tipo collage. En él, se podían ver fotos y clips inéditos de su relación con el futbolista, en los que se reflejaba la cercanía y complicidad que compartían fuera del ojo público.

"Feliz cumple. Amor de mi vida, te amo con todo mi corazón", escribió la artista, acompañando el mensaje con la canción "Hasta el fin del mundo", tema que grabó junto a Cueva.

La celebración por el cumpleaños de Christian Cueva dejó claro que la relación con Pamela Franco continúa en un momento estable. Las dedicatorias, los gestos románticos y las imágenes compartidas muestran una conexión emocional que ambos parecen cuidar pese a las controversias.