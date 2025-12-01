RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Buscar

Espectáculos

¡GRITAN SU AMOR!

Pamela Franco compartió romántica sorpresa que le realizó a Christian Cueva: "Quiero verte sonreír siempre"

La cantante de cumbia compartió la íntima sorpresa que preparó para el futbolista en Ecuador, donde lo celebró con pétalos, globos y mensajes románticos.

Pamela Franco y Christian Cueva celebran su reconciliación con un tierno gesto por el cumpleaños del futbolista.
Pamela Franco y Christian Cueva celebran su reconciliación con un tierno gesto por el cumpleaños del futbolista. (Composición: La Karibeña)
01/12/2025

El romance entre Pamela Franco y Christian Cueva volvió a colocarse en el centro de la conversación pública. En las últimas horas, la cantante generó una ola de reacciones en redes sociales luego de publicar emotivas historias dedicadas al futbolista por su cumpleaños número 34, celebrado en Ecuador.

Una sorpresa llena de pétalos, globos y mensajes de amor

Pamela Franco decidió preparar una celebración íntima para Christian Cueva y compartió parte de ese momento en sus redes. En uno de los videos se observa a la cantante decorando una habitación con pétalos rojos, globos y arreglos florales. En las paredes resaltaban frases como "Te amo" y "Hasta el Fin del Mundo", detalle que acompañó con un mensaje directo para el futbolista. 

"Te amo, mi amor, quiero verte sonreír siempre. Lo mejor para ti, hoy y siempre", escribió la cumbiambera.

La cantante también publicó un clip en el que sorprende a Cueva con un bolso rojo. En la grabación se puede ver al 'Aladino' acercándose a ella con una sonrisa, rodeándola por la cintura, bailando juntos y sellando el momento con un beso. Junto a esas imágenes, Pamela añadió otra dedicatoria cargada de emoción: 

"Te amo. No sabía cómo sorprenderte. Te amo mucho y todo lo que hago por ti es con amor".

Paul Michael revela que procedimiento estético que se realizó fue por inseguridades: "Aumenté el grosor"
Lee también

Paul Michael revela que procedimiento estético que se realizó fue por inseguridades: "Aumenté el grosor"

La reacción del futbolista, quien disfrutó cada detalle preparado por su pareja, alimentó nuevamente los comentarios sobre la estabilidad de su relación, especialmente luego de semanas marcadas por escándalos y declaraciones cruzadas.

Pamela Franco dedica saludo a Christian Cueva en su cumpleaños

La cantante de cumbia Pamela Franco causó revuelo en redes sociales al dedicar un emotivo mensaje a su pareja, el futbolista Christian Cueva, con motivo de su cumpleaños número 34.

¡Se viene otro tema! Pamela Franco anuncia nueva colaboración musical con Christian Cueva
Lee también

¡Se viene otro tema! Pamela Franco anuncia nueva colaboración musical con Christian Cueva

Este gesto ocurrió después de los recientes conflictos mediáticos entre Pamela Franco y Pamela López, la esposa legal de Cueva, con quien la cumbiambera protagonizó un intercambio de declaraciones que generó gran atención en los medios.

Desde Arequipa, donde se encontraba por compromisos de trabajo, Franco compartió en sus historias de Instagram un emotivo video tipo collage. En él, se podían ver fotos y clips inéditos de su relación con el futbolista, en los que se reflejaba la cercanía y complicidad que compartían fuera del ojo público.

"Feliz cumple. Amor de mi vida, te amo con todo mi corazón", escribió la artista, acompañando el mensaje con la canción "Hasta el fin del mundo", tema que grabó junto a Cueva.

@rkt696

Pamela Franco dedica publicación a Cueva por su cumpleaños

♬ sonido original - rkt696

La celebración por el cumpleaños de Christian Cueva dejó claro que la relación con Pamela Franco continúa en un momento estable. Las dedicatorias, los gestos románticos y las imágenes compartidas muestran una conexión emocional que ambos parecen cuidar pese a las controversias.

Temas relacionados christian cueva Espectáculos Pamela Franco Redes Sociales relación

Siga leyendo

Lo Más leído

Yarita Lizeth aclara rumores sobre romance con hijo de Dina Páucar: ¿Qué dijo?

David Almandoz, Pepe Gonzales en AFHS, confiesa por qué dejó la serie: "Me sentía como muerto"

¡Lamentable! Influencer y cantante María de la Rosa pierde la vida en un ataque en Los Ángeles

Tiktoker Valentino Palacios reaparece vendado y con el rostro hinchado ¿Qué le sucedió?

Melissa Paredes culpa a Rodrigo Cuba por lío con su hija en cumple de Ale Venturo: "Papá se hace cargo"

últimas noticias
Karibeña