Magaly a Suheyn Cipriani tras verla llorar en redes por Macarius: "Eres demasiada mujer para eso"

Hace unos días, Suheyn Cipriani estuvo conversando con Magaly Medina dónde recibió consejos para superar a Macarius tras terminarla. La 'urraca' no dudo en mandarle un fuerte mensaje a la modelo por seguir llorando por el streamer.

Magaly minimiza Macarius y aconseja a Suheyn

En su programa, Magaly Medina no aguantó ver a Suheyn Cipriani llorando por el streamer Macarius luego que le terminará. Es así como la conductora de Tv señaló que el joven no valdría la pena para estar dando lástima en las redes sociales.

"Anda en sus redes sociales lloriqueando, dando pena, dando lástima por este hombre que no quiere dejar su casita en Arequipa donde vive con papito y mamita. Tiene 30 años, pero parece que tuviera 10, él no puede ir a vivir a otra ciudad, ella era quien al principio iba para allá. ¿Tan poco te consideras? Hay no te pases Suheyn, deja ya el drama, el tipo se fue, se canceló", expresó.

En otro momento, la 'urraca' le aconseja a la exreina de belleza que debería aprender a quererse mucho más para no llorar por alguien que no la merece. Así mismo, le comparte un mensaje donde señala que el streamer no 'tendría pantalones'.

"¿Qué haces con un hombre que no tiene pantalones y sigue viviendo en la pollera de la madre y el padre? Ay por favor Suheyn, eres demasiada mujer para eso. Cuando aprenderemos a querernos y hacernos respetar, tú te mereces mucho más. Eres una reina, trátate como tal y que te traten igual", agregó.

¿Qué dijo Suheyn?

En sus redes sociales, Suheyn Cipriani apareció defendiendo a su expareja Macarius después de haber terminado por la distancia entre ambos. La joven se conmovió tanto al punto de llorar.