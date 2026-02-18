¿Olvidó a Samahara Lobatón? Youna en coqueteos con Suheyn Cipriani: "Me pones nervioso"

Desde hace unos días, Youna ha estado en varias transmisiones con Samahara Lobatón armando un supuesto show juntos para sus seguidores. Ahora, el joven reapareció con la modelo Suheyn Cipriani y no le habría gustado a la hija de Melissa Klug.

Youna en 'live' con Suheyn Cipriani

Por medio de TikTok, Youna realizó una transmisión en vivo con Suheyn Cipriani donde estuvieron conversando y conociéndose un poquito. Ambos no se conocen presencialmente, pero el ex de Samahara Lobatón le estuvo realizando uno que otro comentario que sus seguidores lo vieron como coqueteo.

"Cómo no estoy en Perú, te invitaría a bailar salsa. Me defiendo, que soy del Callao", le dice Youna a la modelo. Entonces, Suheyn Cipriani comenta: "Ah, básico pues... yo soy cerca del Callao, del Cercado de Lima".

Es así como continuaron conversando entre ambos mientras realizaban una dinámica en las redes sociales. Luego, en un momento el joven que se encuentra en Estados Unidos menciona que la ex de César Vega le pondría nervioso.

"Es que tú me pones nervioso", le menciona en la transmisión.

Samahara Lobatón reclama coqueteos

Después de ello, Samahara Lobatón reapareció nuevamente con Youna realizando una transmisión vivo. Al parecer, la influencer estuvo muy atenta a lo que hacía su expareja y padre de su hija mayor, ya que le reclamó por estar coqueteando con la modelo Suheyn Cipriani.

"Quieren que jamás en tu vida te vuelvas a ir de calentón con la Suheyn, nada de coqueteos", expresó la influencer en la transmisión en vivo. Ante esto, el joven respondió: "¿Que coqueteos? yo no soy calentón ni nada".

La hija de Melissa Klug se presentó en América Hoy, donde habló sin rodeos sobre su vínculo con el padre de su hija mayor y aclaró el motivo de su acercamiento.

Samahara Lobatón explicó que mantienen una relación cordial únicamente por el bienestar de su hija en común y que la comunicación mejoró hace meses, priorizando la armonía familiar. Además, que las transmisiones en vivo donde estarían en 'coqueteos' solo sería parte del show en las redes sociales.

De esta manera, Youna y Samahara Lobatón solo estarían pasando por un buen momento como padres, más no una relación a futuro como pareja. Aunque, la hija de Melissa Klug no dudó en reclamarle al padre de su hija mayor por estar en coqueteos con Suheyn Cipriani en otro 'live', pero todo podría ser parte del mismo show.