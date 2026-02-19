Hugo García revela cómo reaccionó al enterarse del embarazo de Isabella Ladera: "Pensé quera una broma"

Isabella Ladera y Hugo García atraviesan un momento especial tras anunciar que esperan su primer hijo. La noticia emocionó a sus seguidores y reveló la reacción genuina de García al saber que será padre, un instante que se volvió viral en redes por mostrar el lado más humano y vulnerable de la pareja.

Hugo García emocionado al recibir la noticia

El exguerrero compartió un video que captó el instante exacto en que Isabella Ladera le revela que está embarazada. La influencer venezolana preparó la sorpresa con ropa de bebé y las pruebas de embarazo, pero al principio Hugo dudó de la veracidad del momento.

"Mi rección cuando me entero que voy a ser papá", dice en la descripción del video. Dentro del video se lee: "Al comienzo cuando me jala, no quería ir porque pensaba que me iba a hacer una broma como la de la araña",

Sin embargo, cuando se sentó y abrió la bolsa con ropa de bebé, seguía sin creer que la noticia fuera real. El instante definitivo llegó cuando Hugo vio las pruebas de embarazo. La emoción se apoderó de él, y su reacción conmovió a todos.

"Vuelvo a buscar en la bolsa y encuentro las pruebas de embarazo. Lit me puse en blanco y solo le dije: ¿me estás jodiendo? (pero de alegría) y cuando volteo la veo llorando. Ahí realmente entendí que no era ninguna broma y VOY A SER PAPÁ", relató García.

El exguerrero no pudo contener las lágrimas, se arrodilló ante Isabella y acarició la pancita de su novia, mientras ella correspondía con caricias y lágrimas de felicidad. El momento reflejó la emoción y el amor compartido entre ambos, captando la atención de miles de seguidores que celebraron la noticia junto a ellos.

Isabella Ladera comparte vivencias de su embarazo

Isabella Ladera no ha dudado en mostrar parte de su experiencia con la dulce espera a través de sus redes sociales. La modelo publicó un video que captó el momento exacto en que un test confirmó que estaba embarazada, momento que vivió con mucha emoción y sorpresa.

"Acabo de llegar a la casa me acabo de hacer unas pruebas", se le escucha decir mientras asimila la noticia. La modelo no pudo contener las lágrimas y dejó ver la mezcla de sorpresa, felicidad y nervios que sintió: "POV: Lo esperaba, lo presentía pero igual se sintió mágico", escribió en el video.

Tras hacer público el video, Ladera decidió profundizar sobre cómo vive este proceso. Explicó que, a diferencia de su primer embarazo, esta vez los síntomas han sido más intensos y los cambios físicos y emocionales la han tomado por sorpresa.

"Ha sido más dificil este embarazo es completamente distinto al que tuve con Mía, tengo más nauseas, mucho dolor de cabeza, mucho sueño mucho tcambio de humor no tanta hambre pero a veces si raro me siento como barril sin fondo. Un poquito complicado pero es parte del proceso", explicó con total honestidad.

La influencer remarcó que, aunque enfrenta molestias constantes, entiende que forman parte natural de la gestación. Sus seguidores valoraron la transparencia con la que describió cada síntoma, ya que muchos consideran que visibilizar estas experiencias ayuda a normalizar los desafíos del embarazo.

El anuncio del embarazo y la reacción de Hugo García se han convertido en un recuerdo imborrable para ambos, marcando el inicio de una nueva etapa llena de amor. La pareja continúa compartiendo con sus seguidores cada avance del embarazo, generando un vínculo cercano con quienes los siguen y celebran cada emoción de este momento tan especial.