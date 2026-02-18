RADIO KARIBEÑA EN VIVO
¡REVELA DETALLES!

Isabella Ladera compartió vídeo donde se entera de su embarazo con Hugo García: "Se sintió mágico"

Isabella Ladera publicó el emotivo momento en que confirmó su embarazo con Hugo García y aseguró que recibir la noticia fue una experiencia única.

Isabella Ladera detalla los desafíos de su embarazo con Hugo García.
Isabella Ladera detalla los desafíos de su embarazo con Hugo García. (Composición: La Karibeña)
18/02/2026

Isabella Ladera vive una etapa especial tras anunciar que está embarazada y que espera su primer hijo con Hugo García. La influencer venezolana despertó gran expectativa y, en medio de la emoción por la llegada del bebé, reveló detalles de su embarazo y de los cambios físicos que enfrenta .

Isabella Ladera comparte vivencias de su embarazo

Isabella Ladera no ha dudado en mostrar parte de su experiencia con la dulce espera a través de sus redes sociales. La modelo publicó un video que captó el momento exacto en que un test confirmó que estaba embarazada, momento que vivió con mucha emoción y sorpresa.

"Acabo de llegar a la casa me acabo de hacer unas pruebas", se le escucha decir mientras asimila la noticia. La modelo no pudo contener las lágrimas y dejó ver la mezcla de sorpresa, felicidad y nervios que sintió: "POV: Lo esperaba, lo presentía pero igual se sintió mágico", escribió en el video. 

Tras hacer público el video, Ladera decidió profundizar sobre cómo vive este proceso. Explicó que, a diferencia de su primer embarazo, esta vez los síntomas han sido más intensos y los cambios físicos y emocionales la han tomado por sorpresa.

"Ha sido más dificil este embarazo es completamente distinto al que tuve con Mía, tengo más nauseas, mucho dolor de cabeza, mucho sueño mucho tcambio de humor no tanta hambre pero a veces si raro me siento como barril sin fondo. Un poquito complicado pero es parte del proceso", explicó con total honestidad.

Isabella Ladera sorprende al revelar que ya tiene nombre para su bebé con Hugo García: ¿Cuál será?
Isabella Ladera sorprende al revelar que ya tiene nombre para su bebé con Hugo García: ¿Cuál será?

La influencer remarcó que, aunque enfrenta molestias constantes, entiende que forman parte natural de la gestación. Sus seguidores valoraron la transparencia con la que describió cada síntoma, ya que muchos consideran que visibilizar estas experiencias ayuda a normalizar los desafíos del embarazo.

@rkt696

isabella ladera muestra su embarazo

♬ sonido original - rkt696

Isabella Ladera responde a ex Miss Venezuela

En medio de esta etapa personal, Isabella también quedó envuelta en una polémica digital. Todo comenzó cuando la exreina de belleza Stephany Abasali, quien representó a su país en el certamen Miss Universe Venezuela 2024, publicó un video reflexivo en TikTok que generó debate.

Isabella Ladera es cuestionada tras confesar que desconoce el tiempo de su embarazo: "¿Cómo no va saber?"
Isabella Ladera es cuestionada tras confesar que desconoce el tiempo de su embarazo: "¿Cómo no va saber?"

"¿Ya estamos normalizando que las personas tengan hijos o las mujeres se embaracen antes del matrimonio?", preguntó Abasali. En su mensaje, sostuvo que considera fundamental que exista un compromiso formal antes de traer un hijo al mundo y argumentó que "un ser vivo requiere dos figuras".

La reflexión dividió opiniones en redes sociales. Mientras algunos respaldaron su postura, otros la calificaron como conservadora. En ese contexto, Isabella Ladera no guardó silencio y lanzó un mensaje que muchos interpretaron como una respuesta directa.

"Ojalá nunca le toque sentir y vivir en carne propia que ese papel no te garantiza eso", escribió la influencer en su cuenta de Instagram.

La frase encendió aún más la discusión y generó reacciones inmediatas entre usuarios que debatieron sobre matrimonio, maternidad y compromiso.

Isabella Ladera atraviesa un momento de plenitud mientras espera a su segundo hijo, aunque también enfrenta los retos físicos del embarazo y la exposición mediática que implica su popularidad. Con mensajes sinceros, comparte la emoción de la maternidad y su postura ante temas que generan debate en redes. 

