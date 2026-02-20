Flavia López revela incómodo comentario de Luciana Fuster sobre Patricio Parodi en el Miss Grand

Flavia López encendió la polémica tras contar detalles de su experiencia en el Miss Grand International. La modelo estuvo como invitada en el programa de streaming "Q Bochinche!", donde habló sin rodeos sobre su relación con Luciana Fuster durante el certamen y mencionó el desatinado comentario que le habría hecho sobre Patricio Parodi.

Flavia confiesa desatinado comentario de Luciana sobre Pato Parodi

Flavia López, exrepresentante del Perú en el Miss Grand International, generó polémica tras contar su experiencia en el certamen y hablar del trato que habría tenido con Luciana Fuster. Sus declaraciones en el programa de streaming "Q Bochinche!" llamaron la atención de los seguidores del mundo de los certámenes y la farándula.

Flavia reveló que Luciana Fuster la ignoró al final del concurso. Un detalle que llamó la atención fue cuando le preguntaron si el trato distante podía estar relacionado con Patricio Parodi . En ese momento, Flavia recordó un episodio específico.

"(¿Crees que todo este malestar, falta de apoyo fue por sus celos con Patricio Parodi? Porque en ese momento ya te estaban fastidiando con él) No sabría decirlo. (Sí sabrías decirlo, porque ayer dijiste que sentiste que tiene que ver bastante con eso. ¿No dices que entró al lugar y empezó a hacerte: 'Ya. ¿A qué hora viene Patricio?') Sí, sí, claro. Ahí hizo ese comentario", dijo.

Sin embargo, también fue prudente y aseguró que no puede afirmar que todo se deba a celos. Aclaró que prefiere no sacar conclusiones apresuradas sobre las actitudes que percibió en ese momento.

"(¿Y la forma en que lo hizo? ¿Te diste cuenta al toque?) Y la forma y las cositas que decía, uno también se da cuenta que ahí en el fondo hay algo. Pero yo no te podría decir si es que ella actuaba así por él o no. O sea, personalmente no lo haría porque no tiene que ver una cosa con otra. En ese momento estaba enfocada 100% en el en el concurso y no tenía cabeza para más", afirmó.

Flavia López acusa a Luciana Fuster de ignorarla en el Miss Grand

La modelo peruana decidió romper su silencio y aclarar cómo vivió realmente el certamen de belleza, especialmente después de que no lograra clasificar al Top 20. Aunque muchos pensaban que recibió apoyo de la anterior Miss Grand, Luciana Fuster, ella dejó entrever que la situación habría sido distinta a lo que se veía en redes. Flavia explicó que, tras la final en Tailandia, sintió un trato distante por parte de Luciana.

"No todo lo que se ve es cierto. Apenas terminó el concurso allá en Tailandia, apenas termina la final, que claro yo no clasifico, ella sube al escenario a tomarse fotos y fue como desconocidas totales. Luego al día siguiente que nos chocamos en el hotel, desconocidas totales", contó, mostrando su incomodidad por ese momento.

Además, la modelo insistió en que las redes sociales no siempre muestran la verdad completa. Luego de que fans de Luciana Fuster mencionaran que hubo fotos y un pedido de la modelo para ayudarla en su rodilla, ella se explicó.

"Ustedes que están en redes son los que más saben que no todo lo que se ve es cierto, o sea, es lo que nosotros queremos que el público vea, pero no todo es cierto... La rodillera me la llevaron los chicos de mi organización y los fans de Luciana otra, pero no todo lo que lo que se muestra es cierto. Hay una historia que no la puedo contar al 100% porque involucra a más personas", señaló.

Durante la conversación, Flavia dejó claro que no busca hablar mal de Luciana Fuster, sino contar su propia vivencia dentro del certamen. Señaló que busca aclarar cómo se dieron realmente las cosas desde su experiencia personal.

"Si yo conté eso, no fue por hablar mal de Luciana ni nada, fue porque hay una historia detrás de eso. Si una persona a mí me apoyó, no tengo por qué salir a decir que no fue así, porque malagradecida no soy", expresó.

En conclusión, Flavia López contó su experiencia en el Miss Grand y dejó en claro que, según su versión, el trato con Luciana Fuster fue distante tras la final. Aunque surgieron especulaciones sobre celos por Patricio Parodi, la modelo prefirió no asegurarlo y reiteró que solo está relatando lo que vivió durante el concurso internacional.